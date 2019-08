Oude Zeeuwen weten van geen ophouden en werken na pensioen door

Groenteboer Trimpe werkte tot zijn 83ste door (foto: Omroep Zeeland)

Er is de laatste jaren ook een groei in de arbeidsparticipatie van ouderen, die deels wordt veroorzaakt door het opschuiven van de AOW-grens van 65 naar 66 jaar. Maar los daarvan wordt er méér doorgewerkt, ook door mensen die allang iedere maand AOW gestort krijgen. De helft van de 8.000 Zeeuwse doorwerkers is zelfs 67 jaar of ouder.

Handel

Vorig jaar trok de Zeeuwse documentaire 'Van verlies kun je niet betalen' van Helge Prinsen landelijk de aandacht. Centraal stond het 80-plus echtpaar Trimpe dat nog dagelijks aan het werk was in de eigen groentezaak in de Vlissingse binnenstad. Uit de CBS-cijfers blijkt nu dat deze Vlissingers als schoolvoorbeeld van doorwerkers kunnen dienen: van alle beroepsgroepen zijn het de mensen in de handel die het langst blijven doorwerken.

Als gevolg van het langer doorwerken is inmiddels een vijfde van alle werknemers ouder dan 54 jaar. Uit een onderzoek van het CBS in 2017 blijkt dat enkele heel specifieke beroepen sterk in trek zijn bij oudere werknemers, maar dan gaat het om kleine aantallen: busschauffeurs en taxichauffeurs. In die beroepsgroepen is inmiddels 40 procent van de mensen ouder dan 54 jaar.

Buschauffeur: geschikte baan voor ouderen (foto: Alfenaar / Flickr CC BY-SA 2.0)

Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat oudere werknemers zich minder vaak ziek melden dan hun (iets) jongere collega's. Want bij mensen van 55 tot 65 jaar is het ziekteverzuim 6 procent, bij 65-plussers is het ziekteverzuim nog maar 3 procent, zelfs nog iets lager dan dan bij de groep werknemers van 25 tot 25 jaar. Bij dat gunstige cijfer moet wel betrokken worden dat gewoonlijk alleen de mensen die zich gezond voelen er vrijwillig voor kiezen om door te gaan na de AOW-leeftijd. En ook: meer dan de helft van de doorwerkers werkt in deeltijd, wat minder belastend is.

Vergelijking

Het Zeeuwse percentage doorwerkers is weliswaar hoog in vergelijking met andere Nederlanders. En Nederlandse 65-plussers op hun beurt werken vaker door dan de buren in de Duitsland of België. Maar in Noorwegen, Zweden en de Verenigde is het bepaald geen uitgemaakte zaak dat je na je 65-ste stopt. Daar heeft méér dan twintig procent van alle mensen tussen de 65 en 75 jaar betaald werk.