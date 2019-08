Brandgevaar, dus de conifeer moet weg van de camping

Joop Juffermans van de veiligheidsregio is gespecialiseerd in de preventie van natuurbranden en bezoekt de campings Sareshof en De Pionier, vlakbij Renesse. Ze liggen op de Kop van Schouwen in een natuurgebied dat kwetsbaar is tijdens lange droge periodes. Juffermans: "We gaan kijken hoe we natuurlijke stoplijnen kunnen creëren." Zo'n stoplijn moet het moeilijker maken voor een brand om snel te verspreiden.

De conifeer als brandhaard

"Er staan hier bijvoorbeeld coniferenhagen", gaat Juffermans verder. "Een coniferenhaag is zeer brandbaar." Ze staan meestal dicht op elkaar en de binnenkant is vaak droog en bruin. Als ze vlam vatten kan via de haag de brand zich verder verspreiden. "Wat we willen is dat die coniferenhagen op campings vervangen worden door een minder brandbare plantensoort, zoals bijvoorbeeld een liguster."

Inspectie van camping De Pionier (foto: Omroep Zeeland)

Campingeigenaar Marja van de Kasteele van Sareshof kijkt ineens heel anders naar sommige 'groene schuttingen' op het terrein. "Het wordt een kaalslag", grapt Van de Kasteele. "Nu we met Joop over de camping lopen, ga je er toch wat dieper over nadenken en de mensen hiermee confronteren." Ze is alert, maar ligt niet wakker van de gevaren van het droge natuurgebied om haar camping heen.

Bij mij staan ook nog redelijk wat gevreesde coniferenhagen." campingeigenaar Marcel de Ronde

Marcel de Ronde van De Pionier maakte ook een rondgang over zijn terrein met Joop Juffermans van de veiligheidsregio. "Bij mij staan ook nog redelijk wat gevreesde coniferenhagen." Er zal niet meteen een schop de grond in gaan om de hagen te verwijderen. Dat gebeurt meestal geleidelijker. "Meestal bij wisselingen van plaats verander je dat soort dingen mee."

Van brandweerman naar tuinadvies

De boodschap over de droge coniferenhagen van Juffermans is over gekomen, al had hij toen hij ooit begon als brandweerman niet gedacht planten advies te gaan geven. "Dat had ik niet gedacht, maar dat groeit eenmaal zo. We zijn in al die jaren veel wijzer geworden en kunnen de oorzaken van een brand beter aanpakken."