Kinderen met slaapproblemen kunnen voortaan terecht in slaapcentrum Oostburg

Een apparaat tegen snurken en slaapapneu (foto: ANP)

In het Slaapcentrum van ZorgSaam worden oorzaken van slaapproblemen onderzocht en oplossingen gezocht. Longarts Geert Van Pottelberge: "Soms is een patiënt al geholpen met aanpassing van de slaaphygiëne, bijvoorbeeld meer regelmaat, beweging en een frisse slaapkamer. "

Elektroden op het lichaam

Maar de meeste klachten hebben te maken met de ademhaling. Van Pottelberge: "Daarvoor zetten we een uitgebreid slaaponderzoek, polysomnografie, in. Daarbij blijft de patiënt een nachtje in het Slaapcentrum in Oostburg. Elektroden op het lichaam meten de hersenactiviteit en ademhaling, snurken en spierspanning."

Luchtdruk

Sommige patiënten zijn geholpen met een soort ademhalingsapparaat. Daarmee wordt de luchtdruk via een neusmasker toegediend, zodat de luchtwegen open blijven.

Het slaapcentrum gaat vanaf dit najaar ook kinderen en jongeren met ernstige slaapproblemen behandelen. Vanaf dan kunnen zij ook een nachtje slapen in Oostburg. De plannen daarvoor zijn al in een ver stadium, maar kinderarts Joyce Goris vindt het nu nog te vroeg om er een toelichting over te geven.

Zo'n twintig procent van de Nederlanders heeft last van slaapstoornissen. Het gevolg, een ernstig slaaptekort, is een belasting voor de gezondheid en het sociale leven en de omgeving van de patiënt. Overgewicht is de voornaamste reden dat mensen moeite hebben om te slapen. Het hebben van overgewicht werkt apneu in de hand. Een andere oorzaak van slaapproblemen is neurologisch. Stress kan dan de slaapproblemen verergeren. Ook kinderen en jongeren hebben soms last van ernstige slaapstoornissen. Ze slapen slecht in, worden 's nachts wakker en slapen dan niet meer in. Er wordt onderzoek gedaan naar de invloed van het gebruik van mobiele telefoons en tablets en de invloed daarvan op het slaaggedrag van kinderen en jongeren.

Per jaar worden er zo'n negenhonderd slaaponderzoeken per jaar uitgevoerd in het Slaapcentrum. Ook het ADRZ heeft een slaapcentrum in Vlissingen. Daar worden ongeveer achthonderd patiënten, voornamelijk volwassenen, per jaar behandeld.

