Sint Jansteen krijgt een reuze rat (foto: Eddy Saman)

Het standbeeld is een idee van Eddy Saman uit Hulst. Aan het einde van zijn opleiding aan de kunstacademie had hij als afstudeeropdracht een idee om een grote rat te maken van staal. Daar werkte hij de afgelopen vier jaar en komt nu te staan in Sint Jansteen. Het wordt een constructie van zo'n twee bij zes meter. In het staal komen grote keien, die worden ter plaatse in de rat gelegd.

Om het kunstwerk te bekostigen, werden sponsoren gezocht. Zij krijgen allemaal een miniatuurversie van het kunstwerk. Het standbeeld zelf is door Eddy Saman geschonken aan de gemeente Hulst. De bedoeling is om het kunstwerk eind augustus/begin september 2019 te plaatsen. De rat is dan op de geluidswal te zien nabij de verkeerslichten aan De Verrekijker.