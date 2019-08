'Brand in zonnepanelen is gevaarlijker en komt steeds vaker voor'

Zonnepanelen bemoeilijkt het bestrijden van de brand (foto: HV Zeeland)

Volgens officier van dienst Cees Overdulve was de brand door de zonnepanelen lastig te bestrijden. De brandweer kon maar moeilijk bij de vuurhaard die tussen de panelen en het dak zat. Daardoor kon de brand zich ontwikkelen en meer schade aanrichten. "We moesten heel gericht tussen de panelen richten."

Gevaar voor brandweermannen

Volgens lector Rosemuller van het IFV is dat niet het enige probleem. Er is ook gevaar voor brandweermannen die met de waterstraal gevaar lopen op elektrocutie. "Brandweermannen krijgen daarvoor wel instructies."

Dat beaamt ook woordvoerder Mirja Vis van de Veiligheidsregio. "Na een brand vorig jaar met zonnepanelen op een woning in Hulst hebben we een handboek voor dit soort branden." Daarin staat wat een brandweerman mag en kan doen. "Want bij een gewoon dak kan je dakpannen er nog afspuiten, maar dat gaat niet bij zonnecollectoren." Volgens Vis is iedere brand anders, waardoor de bestrijding van een brand niet allemaal op dezelfde manier kan. "De ene keer kunnen de collectoren eraf worden gehaald. Een andere keer bestrijden we een brand vanuit binnen."

Rosemuller ziet in de cijfers dat er ook vaker brand is met zonnecollectoren. Volgens hem komt dat door de aanleg van groene stroom. Steeds meer mensen willen ze op het dak, waardoor er nogal eens malafide bedrijfjes aan te pas komen om ze er op te leggen. Hij waarschuwt mensen om goed op te letten bij de aanleg en het alleen aan te leggen door gecertificeerde bedrijven.

Lector Energietransitie Nis Rosemuller vertelt over de problemen met het blussen van daken met zonnepanelen

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand in Philippine. Het is niet bekend of die is ontstaan in de collectoren. Volgens de mede-eigenaar van Hotel Marie ligt de oorzaak mogelijk in de keuken.