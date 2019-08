Vrouw (20) blijft 30 dagen langer in voorarrest voor betrokkenheid Hrieps

De ruit in de voordeur werd door drie gemaskerde mannen ingeslagen om binnen te komen (foto: HV Zeeland)

De vrouw werd op 23 juli opgepakt in Goes. Er werden toen ook twee huizen doorzocht in Goes. Over de rol die de vrouw bij de overval op Hrieps zou hebben gespeeld, doen de politie en het Openbaar Ministerie nog geen uitspraken.

De overval op festival Hrieps De overval werd in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 mei rond 03.15 uur gepleegd. De 25ste editie van festival Hrieps was net klaar en de dagopbrengst was nog geen kwartier eerder naar het ouderlijk huis van organisator Hugo Kramer in Grijpskerke gebracht. Drie gemaskerde overvallers drongen het huis binnen door een steen door de ruit te gooien. Eenmaal binnen eisten de overvallers het geld van de bewoonster. Ze gingen er vervolgens met piepende banden vandoor. Hoeveel geld er precies gestolen is is onduidelijk. De organisatie van Hrieps schat het bedrag op meer dan een half miljoen euro.

De verlenging van het voorarrest met dertig dagen is de laatste verlenging die op deze manier kan worden gedaan. Als het voorarrest nog eens moet worden verlengd, moet dat gebeuren tijdens een zitting van de rechtbank.

Andere verdachten

Nadat de vrouw is gearresteerd, werden er ook twee mannen aangehouden. Eerst een 22-jarige man uit Goes. Hij stond op het punt op vakantie te gaan, maar voordat hij in Brussel het vliegtuig in kon stappen, werd hij door de Belgische politie aangehouden. Deze man zit nog vast in België in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland. Volgens het OM wilde de man al snel naar Nederland, maar zorgt de vakantieperiode in België voor vertraging.

Vorige week werd een 24-jarige Vlissinger opgepakt. Dat gebeurde op The Hague Airport in Rotterdam nadat hij terugkeerde van vakantie. Zijn voorarrest is gisteren met veertien dagen verlengd.

