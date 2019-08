Verschillende botsingen met spelersgroep zorgden voor vertrek Vandenheede

Weerstand

"We wisten dat er dingen speelden en dat er een gesprek zou moeten plaatsvinden", vertelt Van Leiden. "Zo was er best wat weerstand omdat we in de voorbereiding veel tegen Belgische clubs speelden, terwijl we een Nederlandse club zijn. We speelden afgelopen zondag zelfs tegen een club vlak bij de Franse grens. Een aantal jongens speelde maar 25, 30 minuten en dat viel niet goed. Gisteren hebben we het daar over gehad en dat escaleerde verbaal een beetje."

Mentaliteit

Volgens Van Leiden heeft de club behoefte aan een Nederlandse coach. "De Belgische mentaliteit is toch anders. Als er vanuit de trainer of staf iets wordt opgedragen, betekent dat niet dat het ja en amen is. Wij zijn gewoon wat mondiger. Daar had de coach soms moeite mee. Een Nederlandse trainer als opvolger? Ja, wat mij betreft wel. We moeten ook niet vergeten dat Hoek een Nederlandse club is."

Ook binnen de club moet er wat veranderen, vervolgt Van Leiden. "Van de spelers die nu zijn aangetrokken is de helft door spelers van vorig seizoen aangedragen en een aantal door de trainer. Zo zou het niet moeten zijn. Als je als club heel veel ambitie hebt, moet je daar ook qua beleid naar handelen."

Voor keuze gesteld

Nico Boussen, voorzitter van de sponsorstichting van Hoek, reageert namens de club op het vertrek van Vandenheede. "Hij heeft de spelers blijkbaar voor een keuze gesteld. Of ze met hem of met een bepaalde speler verder wilden. Dat kun je doen als trainer, maar dat kan ook verkeerd uitpakken en dat is dus gebeurd. Of die speler Jonathan Constansia was? Dat zou goed kunnen", zegt Boussen. "Als je als trainer moeite hebt met onze spelers, jammer dan. Dan is Hoek blijkbaar niet de goede club voor je."

"Crisis? Zeker niet!"

Het vertrek van Vandenheede en het feit dat Hoek nog altijd geen opvolger heeft voor de vertrokken voorzitter Art van der Staal betekent volgens Boussen niet dat er crisis is bij de club. "We hebben een hele goede assistent-trainer (David Destorme, red). Die neemt het nu over. En daar zal snel weer een hoofdtrainer naast komen. Onze ambitie blijft onverminderd groot. Die ambities passen bij de club Hoek."

Nieuwe voorzitter bekend

Aanstaande maandag zal bij de Algemene Leden Vergadering een nieuwe voorzitter naar voren worden geschoven. Boussen wilde nog niet zeggen om wie het gaat, maar bronnen binnen de club vertellen aan Omroep Zeeland dat Henk Ceelen uit Hoek zich verkiesbaar zal stellen. Of de nieuwe trainer dan ook al bekend is, is afwachten.