Azzagari wil NAC helpen terug te keren naar de Eredivisie

Yassine Azzagari is ready voor het nieuwe seizoen

Hoe heb je de voorbereiding op het nieuwe seizoen verteerd?

"Het was de eerste keer dat ik vanaf het begin bij het de eerste selectie mee heb gedaan. Het waren harde en zware trainingen en heb ook nog een kleine blessure gehad, maar ik ben er sterker uitgekomen. Ik ben wel 'ready' om te gaan knallen dit seizoen."

Hoe anders was zo'n voorbereiding met de A-selectie in plaats van in de jeugd?

"Je speelt met een andere druk. We spelen dit jaar in de Keuken Kampioen Divisie. In het begin hebben we veel gepraat over hoe we de stap terug naar de Eredivisie kunnen maken. Het is volwassener."

Als we kijken naar de resultaten in de voorbereiding dan was het wisselvallig. Hoe staan jullie erop?

"Ik vind dat we er oké voor staan, maar we zijn nog niet daar waar het moet zijn. De laatste oefenwedstrijden hebben we goed afgesloten en dat geeft een lekker gevoel om door te gaan naar de competitie."

Jij bent een middenvelder. Hoe groot schat jij je kansen in op speeltijd?

"Als ik heel eerlijk moet zijn kan ik daar nog geen antwoord op geven. De trainer is veel aan het kijken en met de spelers aan het experimenteren. Ik kan nog niet inschatten hoeveel minuten ik ga maken, maar dat zien we vanzelf wel. Ik hoop gewoon mijn bijdrage te kunnen leveren aan de strijd voor promotie terug naar de Eredivisie."

Nog een paar dagen tot aan de competitiestart. Jullie spelen uit tegen FC Dordrecht, het is de openingswedstrijd. Die wil je natuurlijk winnen?

"Natuurlijk is het belangrijk om goed te beginnen. Ik zag al dat het uitvak snel uitverkocht was. Wij gaan voor de volle winst en een goed begin aan de competitie."

Azzagari wil met NAC naar Eredivisie