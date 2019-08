Een zitje onder een pergola die bulkt van de druiven. Dat is waar Bert Meulmeester graag zit, en geniet van de rust in 'deze voor mij groene oase', zoals hij het omschrijft. Zijn tuin is afwijkend van de andere; het lijkt vooral een siertuin, met gazon, vaste planten en wat fruitbomen erin.

En achter het huisje een mini-moestuin, misschien wel de kleinste op het complex. Want groene vingers heeft de gepensioneerde elektricien naar eigen zeggen niet. "We planten steeds wat, zoals krootjes, uien, courgette, tomaten. En dan kijken wat er van terecht komt."

Op een balkon met tralies ervoor

Het was hem in eerste instantie ook niet te doen om een moestuin. "Toen ik met pensioen ging, wilde ik een groene, rustige plek. Mijn vrouw en ik wonen op een flat met een balkon, met van die tralies ervoor. Je voelt je af en toe opgesloten, als in een dierentuin. Hier vond ik dit huisje, en ik was verkocht."

Bert heeft misschien wel het kleinste moestuintje van het tuinencomplex (foto: Omroep Zeeland)

Slapen op het complex mag niet

Binnen is er het comfort wat hij nodig heeft; er kan koffie worden gezet en een kacheltje voor als het koud is. Geen bed, want slapen dat mag niet op dit tuinencomplex. Zijn vrouw komt er nu eigenlijk niet meer vanwege een handicap.

Maar Bert is er bijna elke dag een aantal uren. "Voor de rust, en je moet het natuurlijk wel bijhouden. Dus een beetje werken, een beetje zitten, dat is relaxend. En voor de gezelligheid, want ik heb een aantal buren hier met wie je regelmatig een praatje maakt. Dan gaat het overal over, behalve over mijn gewassen, want daar is dus niet zoveel over te vertellen."

Omroep Zeeland bezoekt deze zomer een aantal volkstuinen en portretteert de tuinders. Wat verbindt hen met de tuin? Wat verbouwen ze? En waarom? Vorige week: Sabina Plug uit Goes, zij richt zich vooral op bijzondere groenten en planten en probeert zoveel mogelijk biologisch te telen.

