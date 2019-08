Vandenheede: 'Te weinig discipline bij bepaalde spelers Hoek' (foto: Orange Pictures)

Na de wedstrijd kwamen er spelers bij mij klagen die zich mentaal niet goed voelden om te presteren." Hugo Vandenheede

Vandenheede werd in de winterstop de vervanger van Dennis de Nooijer. Zijn voorganger werd door het bestuur verweten dat hij te weinig discipline in de spelersgroep had aan weten te brengen. "Mij is gevraagd om die discipline bij te brengen", zegt Vandenheede. "En dan krijg ik nu terug dat ik minder mondiger ben dan een Nederlandse trainer. Maar als je iedereen vrij laat dan kom je tot niks."

Vandenheede zit naar eigen zeggen 25 jaar in het trainersvak en kent het klappen van de zweep. Toch kwam hij maar niet op een lijn met de Hoek-selectie. "Door het toedoen van bepaalde spelers kwamen de jonge spelers te lijden in de wedstrijden. Zij worden afgeblaft. Na de wedstrijd kwamen er spelers bij mij klagen die zich mentaal niet goed voelden om te presteren."

Training maandagavond

Daarop besloot Vandenheede maandagavond een groepsgesprek te houden om die problemen met de selectie te bespreken. "Maar daar wilde niemand het zeggen. Dat heeft mij doen beslissen dat het voor mij stopt." Daarnaast geeft Vandenheede ook aan dat er nog meer zaken waren waar hij ontevreden over was. Zoals het uitblijven van een nieuwe voorzitter. Art van der Staal kondigde voor de zomer zijn vertrek aan. Een vervanger is nog niet gehaald. "Ik moest nu heel veel dingen zelf regelen, die eerst werden geregeld door Van der Staal. Er was nu niemand om op terug te vallen."

Hoek heeft de ambitie om in de Tweede Divisie te spelen. "Dan moet je dat ook tonen, middels een fitnessruimte, een materiaalman of fysiotherapeuten", zegt Vandenheede. "Maar de hoofdreden is dat er bepaalde spelers niet door wilden met mijn visie. Daarom heb ik nu dit besluit genomen."

Vandenheede liep bij Hoek vooral tegen gebrek aan discipline op

Vandenheede wilde ook nog reageren op de reactie van Gert-Jan van Leiden eerder bij Omroep Zeeland. Van Leiden schetste het beeld dat er vanuit de spelersgroep weerstand was om tegen Belgische clubs te spelen in de voorbereiding. "Dat was een opdracht van het bestuur", pareert Vandenheede die aantijging. "Omdat zij vinden dat het in het verleden tijdens de voorbereiding tegen Nederlandse clubs niet goed is gegaan."

14 dagen te laat

Daarnaast baalde Van Leiden dat een aantal jongens bij één van die verre wedstrijden slechts een half uurtje mocht meedoen. "Ik zit 25 jaar in het vak en weet echt wel hoe ik een voorbereiding moet houden zodat iedereen fit en blessurevrij aan het seizoen begint. Als er dan bepaalde spelers 14 dagen te laat komt opdagen op de training dan zitten zij in een andere fase dan jongens die wel vanaf het begin meetrainen."