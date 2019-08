Blaffende honden bijten niet, of toch wel?

Meestal zijn het besloten trainingen, maar twee keer per jaar is iedereen uitgenodigd bij vakantieoord Weltevreden in Oostkapelle om te zien hoe de politiehonden worden getraind. "Voor de honden is dat ook een stukje ervaring want in de praktijk kan het ook voorkomen dat er mensen staan te kijken en dan moeten ze toch hun werk blijven doen", vertelt politiehondentrainer Jan Kees Luteijn.

Spannende ervaring

Voor veel kinderen die op de voorste rij zitten is het een spannende ervaring. "Van het pistoolschot schrok ik best wel want dat is heel hard. Dan moet je echt je oren dicht doen", zegt de 10-jarige Rudi. "Ik vond het heel gaaf om te zien hoe die honden bijten, maar ik zou zelf niet in een bijtpak durven om het uit te testen", vertelt de eveneens 10-jarige Laura.

Gelukkig is alles goed gegaan en kwam politiehondentrainer Bram de Vries heelhuids uit het pak. "Ze beten niet overdreven hard. Ik heb er weleens wat verwondingen aan over gehouden maar vanavond ging het goed", aldus de Vries.