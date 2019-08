Zeeland wordt wakker: demonstratie politiehonden, voorarresten verlengd en Hoek-trainer reageert

Tientallen mensen kwamen naar de openbare demonstratie in Oostkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Demonstratie politiehonden

Blaffende honden bijten niet, zou je denken. Gisteravond tijdens een demonstratie zagen tientallen mensen dat politiehonden in Oostkapelle het tegenovergestelde bewezen.

Politie speurt in Oostkapelle (foto: HV Zeeland)

Verdachte moord Oostkapelle langer vast

De man die wordt verdacht van de moord op een 78-jarige vrouw uit Oostkapelle blijft nog eens 30 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank besloten. Eind mei werd de vrouw zwaargewond gevonden in haar appartement, een paar uur later overleed ze. De verdachte woonde in hetzelfde appartementencomplex en werd een paar dagen later opgepakt.

De opbouw van Hrieps vanuit de lucht. (foto: Omroep Zeeland)

Voorarrest verdachte Hrieps verlengd

Het voorarrest van de 20-jarige Goese vrouw, die vastzit voor haar mogelijke betrokkenheid bij de overval op festival Hrieps, is met dertig dagen verlengd. Dat heeft de raadkamer van de Middelburgse rechtbank vanmiddag besloten. Naast de vrouw zitten ook een Goese man (22) en een man uit Vlissingen (24) in voorarrest voor de overval.

Vandenheede: 'Te weinig discipline bij bepaalde spelers Hoek' (foto: Orange Pictures)

Ontslag Vandenheede

De reden dat Hugo Vandenheede maandagavond zijn ontslag indiende bij Derde Divisie-club Hoek is vooral het gebrek aan discipline bij bepaalde spelers in de selectie. "Mij is gevraagd om die discipline bij te brengen. Maar dat lukte met bepaalde spelers niet."

Zeeland in de ochtendmist (foto: Anneke van den Dries)

Weer

Vooral vanochtend zien we wat meer bewolking, en er kan hier en daar een bui vallen. Een onweersbui is ook niet uitgesloten. In de middag trekken de buien de provincie weer uit en komt er steeds meer ruimte voor de zon. Er waait nog steeds een zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig, misschien even tippend aan windkracht 6.