Deze foto's en video's laten je zien hoe mooi de oogst in Zeeland is

Zon, dreigende luchten en zelfs een regenboog. Antje Dees ging op het juiste moment een kijkje nemen bij het oogsten in Wissenkerke en maakte deze foto.

Oogst in Wissenkerke (foto: Antje Dees)

Dat zonsondergangen in Zeeland mooi zijn, weten we wel. Arjan van Lomwel was 's avonds niet aan het strand om de zon in de zee te zien zakken, maar in Wilhelminapolder waar boeren tot laat graan oogstten.

Graanoogst tijdens zonsondergang in Wilhelminapolder (foto: Arjan van Lomwel)

Graanoogst tijdens zonsondergang in Wilhelminapolder (foto: Arjan van Lomwel)

Bijna al het graan is geoogst op dit veld in Oost-Souburg. Ria Brasser koos een mooie plek om deze foto te maken.

Oogst in Oost-Souburg (foto: Ria Brasser)

Deze boer heeft nog een heel veld te oogsten. Jo Dingemanse maakte de foto in Koudekerke.

Combine in Koudekerke (foto: Jo Dingemanse)

Graan dorsen in 's-Gravenpolder. De foto is gemaakt door Kristian de Winter.

Combine in Koudekerke (foto: Kristian de Winter)

Het laatste beetje graan wordt geoogst in Rilland. Foto: Marc van Haag.

Oogst in Rilland (foto: Marc van Haag)

Boer Maarten Janse uit Wolphaartsdijk laat graag zien hoe mooi het is om te oogsten in Zeeland. Hij pakt geregeld zijn drone om foto's en video's te maken tijdens het oogsten en plaatst de beelden op Instagram. Zoals hier tijdens het oogsten van vlas.

De boer is tot laat in de weer om te oogsten. Gelukkig maar, want ook dit plaatje is er een om in te lijsten.

Hoe indrukwekkend het oogsten is, is pas goed van bovenaf te zien.

Op zoek naar een nieuwe screensaver? Boer Janse heeft een idee voor een video die je daarvoor kunt gebruiken.

Ook Instagrammer 'De Zeeuwse Vlieger' gaat er graag met zijn drone op uit om de oogst vast te leggen.