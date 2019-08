Regisseur Claude Lelouch ontvangt oeuvreprijs tijdens Film by the Sea

Claude Lelouch (foto: ANP)

De nieuwste film van Lelouch, Les plus belles années d'une vie, gaat tijdens het filmfestival in Vlissingen in première. Het is de 49ste film van de Fransman die in 1966 wereldberoemd werd met de film Un homme et un femme waarin Anouk Aiméé en Jean-Louis Trintignant de hoofdrollen vertolken. Met die film won Lelouch twee Oscars de Gouden Palm op het filmfestival in Cannes.

Vijftien jaar later had de regisseur opnieuw succes met Les Uns et les autres, over belevenissen van vier families tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Die film draaide een jaar onafgebroken in Nederlandse bioscopen en trok ruim een miljoen bezoekers.

Claude Lelouch tijdens de opnamen van een film (foto: ANP)

Traditiegetrouw worden tijdens Film by the Sea oeuvreprijzen uitgereikt aan acteurs en regisseurs met een grote staat van dienst. Onder meer Sophia Loren, Claudia Cardinale, Morgan Freeman, Rutger Hauer en Paul Verhoeven namen eerder een oeuvreprijs in Vlissingen in ontvangst.

Acteur Rutger Hauer ontving in 2014 de Grand Acting Award. De acteur die vorige maand overleed wordt op Film by the Sea geëerd met de vertoning van een nieuwe versie van Blade Runner, één van zijn grootste successen.

