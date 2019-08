Van Anrooij pakt in Alkmaar Europese titel tijdrijden

Shirin van Anrooij kan amper geloven dat ze Europees kampioen is geworden (foto: Orange Pictures)

Van Anrooij mocht als laatste starten op het regenachtige parcours in Alkmaar en al snel was duidelijk dat ze de enige deelnemer was die de Russische Gareeva van de titel af zou kunnen houden. Met een tijd van 30.20' was Gareeva bijna veertig seconden sneller dan haar naaste concurrent aan de finish. Maar toen moest Van Anrooij dus nog komen. Ze hield haar tempo hoog (gemiddeld bijna 44 kilometer per uur) en door een felle eindsprint hield ze de Russische net achter zich.

Shirin van Anrooij straalt na het binnen halen van de Europese titel (foto: Omroep Zeeland)

Shirin van Anrooij dolblij met gouden medaille op EK

EK wielrennen Alkmaar

tijdrit juniorvrouwen, 22 kilometer 1. Shirin van Anrooij Nederland 30.18' 2. Aigul Gareeva Rusland + 0.02' 3. Wilma Olausson Zweden + 0.41'

Het EK wielrennen in Alkmaar is vandaag begonnen en werd door de Zeeuwse oud-profrenner Cees Priem naar Nederland gehaald. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Van Anrooij komt vrijdag weer in actie. Dan staat de wegwedstrijd voor de junioren vrouwen op het programma.