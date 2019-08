Einde aan jarenlange strijd: er mag gebouwd worden aan de haven in Breskens

In de haven van Breskens mogen nu 460 appartementen en een woontoren van 72 meter worden gebouwd. De bekende 'Vis en brood' silo wordt daarvoor afgebroken.

Een impressie van de bouw. (foto: Aannemersbedrijf Van der Poel)

Omwonenden hebben bij de Raad van State bezwaar gemaakt. Zij vrezen dat hun woongenot wordt aangetast, onder meer door een vermindering van het uitzicht en door verkeers- en geluidsoverlast. Verder vinden zij het viscentrum niet passen in deze omgeving en betwijfelen zij of er behoefte bestaat aan het viscentrum en aan de uitbreiding van de jachthaven.

'Niemand heeft recht op vrij uitzicht'

De bezwaren heeft de Raad van State vandaag van tafel geveegd, onder meer omdat "niemand recht heeft op vrij uitzicht". Bovendien vindt de raad dat de gemeente de plannen prima onderbouwd heeft, ook financieel. "Er is sprake is van een sluitende exploitatie en er zijn geen onvoorziene hoge kosten te verwachten." Bovendien is volgens de raad ook gebleken dat er behoefte is aan de voorzieningen die in het plan staan. Daarbij wijst ze erop dat zich inmiddels twee belangstellenden hebben aangemeld voor het exploiteren van het zeezeilcentrum.

De plannen voor een flinke metamorfose van het havengebied in Breskens stammen uit 2015. Ze bestaan uit een zogenoemde visserij-experience met een kotter op het dak, een nieuwe vismijn en een zeezeilcentrum. De jachthaven verhuist voor een deel naar de vissershaven en wordt uitgebreid met honderd ligplaatsen. Ook komen er maximaal 460 appartementen en 2.500 vierkante meter horeca.

In de haven van Breskens worden de komende jaren een woontoren van 72 meter en 460 appartementen gebouwd: honderd worden permanent bewoond, 360 recreatief. De jachthaven wordt uitgebreid met honderd ligplaatsen en er komt een viscentrum met daarin een vismijn, visserij-experience, viswinkel, horeca en KNRM-kantoor. Er is 5.000 vierkante meter voor nieuwe voorzieningen en havengerelateerde bedrijven, waaronder een zeezeilcentrum.

Op de aanvankelijke plannen kwam veel weerstand. Mensen vonden de kotter op het dak van de vismijn volgens wethouder Jack Werkman te groot en kolossaal. De gemeente heeft een paar jaar terug al een kotter gekocht, maar gaat deze inruilen voor een kleiner exemplaar. De Raad van State zette eerder een streep door het plan omdat het toen onvoldoende financieel onderbouwd was.

Daarop zijn de plannen gewijzigd: de appartementengebouwen komen wat meer verspreid over de haven te staan en sommige worden iets lager. Het hoogste gebouw, een woontoren van 72 meter, is nog steeds onderdeel van de plannen.

Kunstwerk Johnny Beerens gesloopt

De bekende silo met de 'vijf broden en twee vissen' moet wijken voor de woontoren. De beeldbepalende silo met de schildering van beeldend kunstenaar Johnny Beerens kon niet behouden worden, legde wethouder Jack Werkman eerder aan Omroep Zeeland uit: "Het beeld van de silo past niet in de plannen. Daar is echt heel goed naar gekeken door de ontwikkelaars of die silo op een of andere manier behouden kan worden, maar om allerlei technische redenen is dat gewoon echt niet mogelijk en moet hij verdwijnen."

Impressie van appartementecomplex Pharos in de haven van Breskens (foto: Aannemersbedrijf Van der Poel)

De eerste appartementen, van het gebouw Pharos Residence I, zijn al in de verkoop. Op de website zijn de appartementen te bekijken en is te zien welke nog beschikbaar zijn.

Een appartement op de eerste verdieping is minimaal 440.000 euro en de vraagprijzen voor de appartementen op de zesde verdieping liggen tussen de 524.000 en 710.000 euro. Van de drie penthouses op de zevende verdieping, die al verkocht zijn, is de prijs niet meer zichtbaar.

