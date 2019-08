GOES verliest oefenduel van oude club Pennings

Ruben Besuyen van GOES in duel met een speler van Halsteren (foto: René van der Vliet)

In de eerste helft werd niet gescoord, al waren daar wel de nodige kansen voor. Met name GOES was een aantal keer dicht bij de openingstreffer en een kleine tien minuten voor rust kreeg De Kroo de grootste kans toen GOES een strafschop kreeg. De aanvaller van de Bevelandse club wist zich geen raad met die buitenkans en schoot op de lat.

Drie goals

In de tweede helft vielen wel doelpunten op Sportpark 't Schenge. Halsteren kwam na een uur spelen op voorsprong via Fouad Idabdelhay. Lang konden de bezoekers niet van die voorsprong genieten, want De Kroo zorgde twee minuten later voor de gelijkmaker. Twintig minuten voor tijd werd Thomas Marijnissen matchwinner namens Halsteren door de 1-2 te scoren.

Baronie en Huizen

Aanstaande zaterdag speelt GOES de volgende oefenwedstrijd. Baronie uit Breda, net als Halsteren actief in de hoofdklasse op zondag, is dan de tegenstander. De eerste officiële wedstrijd speelt de ploeg van trainer Ruud Pennings een week later in de 1e kwalificatieronde van de KNVB-beker in en tegen Huizen.