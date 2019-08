Opgelichte Duitse toeriste: man in zwembroek zei dat we al de derde waren

De familie is door de VVV in Domburg opgevangen en er kon nog een plekje geregeld worden in een hotel bij Westkapelle. "Maar dit hadden we nooit verwacht. De website waarop ik heb geboekt zag er zeer betrouwbaar uit, met foto's van een echtpaar dat het huis verhuurt. Er stond geen telefoonnummer op vermeld, nee, we hebben alleen een e-mailadres", zegt Hannelore Hylla.

Man in zwembroek

Bij aankomst was de familie nog aangenaam verrast door het mooie huisje. Ze hadden de meegebrachte fietsen al van hun auto geladen toen een man in zwembroek uit het huisje naar hen toe kwam lopen. Hij maakte duidelijk dat zijn huisje niet te huur was en dat ze al het derde gezin waren dat tevergeefs bij hem aanklopte.

Voortaan zullen we checken of zo'n website van een solide organisatie is." Hannelore Hylla, opgelichte Duitse toeriste

De familie Hylla vindt het schandalig en gaat straks in Duitsland aangifte doen. De Duitse politie onderzoekt deze professioneel opgezette zwendelzaak. Samen met haar echtgenoot Helge en kleindochter Lina probeert ze er toch een fijne vakantie van te maken. "Wat gebeurd is, is gebeurd, we kijken vooruit. En voortaan zullen we altijd checken, bijvoorbeeld of er een telefoonnummer bij staat, of zo'n website van een solide organisatie is."

Net echt

De zaak loopt al enkel maanden, zo blijkt. Sinds het hoogseizoen begon komen er regelmatig meldingen binnen bij VVV Zeeland. Het gaat om vakantiewoningen op vakantieparken, zoals Kustlicht Zeeland Vakanties en Roompot Vakanties. De fraudeurs gebruiken foto's van huisjes op die vakantieparken op hun site, zodat het lijkt of de huizen echt te huur zijn.

Hoeveel gedupeerden er precies zijn is onduidelijk. De politie Zeeland-West-Brabant kan niets bevestigen omdat de zaak in onderzoek is bij de Duitse politie. Omdat de boekingen in Duitsland zijn gedaan, loopt daar het onderzoek.

