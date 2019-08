Veel kabaal en rookwolken: hele avond minder treinen

Er rijden geen treinen tussen Kruiningen en Bergen op Zoom vanwege kapotte rails

Kapot spoor bij Krabbendijke (foto: ProRail)

Volgens spoorbeheerder ProRail is er waarschijnlijk een goederenwagon met één as over een afstand van een paar honderd meter ontspoord geweest. En op de overweg weer op het spoor beland.

Kees Wolfert was erbij toen het spoor beschadigd raakte:"Ik kwam aangefietst en ik hoorde met veel kabaal een lege autotrein aankomen. Even later zag ik veel rook en flinke schade dus ik heb direct 112 gebeld. Daarna ben ik op mijn fiets naar Krabbendijke gereden en heb de machinist van de passagierstrein verteld wat er gebeurd was. Die is gaan kijken en heeft besloten er niet overheen te rijden. Er waren zelfs stukken beton over de geluidswal op het fietspad naast het spoor terecht gekomen. Het ging flink tekeer."