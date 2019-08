'Verschrikkelijk! Straks wordt Breskens net als Knokke en Cadzand'

Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tot aan de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Zij vreesden dat de nieuwbouw ten koste zou gaan van hun woongenot. De Raad van State is het daar niet mee eens. De bouwplannen mogen dus doorgaan.

Niet alleen de direct omwonenden zijn kritisch op de grootse plannen van de gemeente met de haven, inwoners van Breskens hebben ook hun bedenkingen. "Nee, het is niet leuk, helemaal niet leuk", zegt een mevrouw met een boodschappenkarretje op straat, "Want er komen allemaal grote appartementen voor de toeristen, de hele sfeer is weg en je hebt 's winters één dood gat. Straks is het net als Knokke en Cadzand."

De 360 vakantieappartementen stuiten haar tegen de borst. Ze ziet op tegen de toeristenmassa's. "Het gaat toch gebeuren, ja, het kapitaal, he."

Op de plaats van de beschilderde silo komt een woontoren (foto: Omroep Zeeland/Arcas Architecten)

Maar niet iedereen op straat is negatief. De oudere man die elke dag even bij de haven komt kijken, vindt dat het eindelijk tijd wordt dat er gebouwd gaat worden. "Hoe lang wachten we nu eigenlijk? Het is allemaal ouwe rotzooi." Wat hij van de plannen vindt? "Het zal wel moeten, he."

"Zoals het nu is, kan het ook niet blijven, dus er moet wel een ontwikkeling plaatsvinden", aldus burgemeester Marga Vermue, "En ik denk dat het een ontwikkeling is die past op deze plek, want het is een toeristische hotspot."

Nog dit jaar gaat de eerste schop in de grond. De eerste appartementen zijn al verkocht.

