Bliek begint als basisspeler aan tweede seizoen bij Go Ahead Eagles

Julius Bliek (foto: Orange Pictures)

Julius Bliek begint als basisspeler aan seizoen bij Go Ahead Eagles

Hoe sta je er vlak voor de competitiestart voor?

"Ik voel me fit. Ik heb zin in de competitie weer en we gaan vrijdag gelukkig weer van start. De voorbereiding is altijd best leuk, maar ik heb weer zin in het echte werk."

In de voorbereiding heb je veel gespeeld en in de laatste oefenwedstrijden stond je in de basis. Ga je ook als basisspeler aan het seizoen beginnen?

"Zoals het er nu naar uitziet wel. Ik heb inderdaad de laatste wedstrijden gespeeld en ik ga als het goed is in de basis starten op de linksbackpositie. Het is mooi dat ze vertrouwen in me hebben."

Hoe vaak heb je nog terug gedacht aan de laatste wedstrijd van de nacompetitie van vorig seizoen, waarin jullie leken te promoveren naar de Eredivisie, maar RKC in de slotfase toch nog won?

"Eigenlijk niet meer. Het is afgesloten en ik kijk vooruit. Het was natuurlijk wel een hele mooie stap in mijn carrière geweest om sowieso één jaar eredivisie mee te draaien. Daarom is het wel eeuwig zonde natuurlijk, maar dit seizoen gaan we er weer voor."

Heeft Go Ahead Eagles een ploeg om voor promotie mee te doen?

"Ik vind dat we een goede selectie hebben. Er zijn wel flink wat wisselingen geweest, dus het team zal aan elkaar moeten wennen, maar ik heb er wel veel vertrouwen in. We moeten er vrijdag tegen MVV gewoon staan en als je goed aan het seizoen begint, komt het vanzelf goed. We beginnen met een thuiswedstrijd, dus zullen we ook de steun van onze supporters hebben. Dat is alleen maar mooi!"