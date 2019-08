Ambtenaren geven uitleg over omstreden Waterpark Veerse Meer

Projectleider Ad van de Kieboom en wijkmanager Klara Venema op de hoek van de Clasinastraat om vragen van inwoners te beantwoorden (foto: Omroep Zeeland)

De medewerkers zaten de hele middag op de hoek van de Clasinastraat en een stuk of twintig inwoners schoven aan voor een één op één gesprek. "Ik vind het hartstikke leuk want tijdens een informatiebijeenkomst heb je vaak dat mensen niet hun vraag kunnen of durven stellen in een grote groep en hier is het wat makkelijker", vertelt Projectleider Ad van den Kieboom. Vandaar dat deze openlucht informatiebijeenkomst volgens de gemeente een goede laagdrempelige service is om de inwoners te informeren.

De volgende inloopspreekuren zijn op dinsdag 13 augustus, donderdag 15 augustus en donderdag 22 augustus op de hoek van de Clasinastraat en bij slecht weer in de supermarkt.

De inwoners van Arnemuiden uiten hun zorgen over de uitbreiding van waterpark Veerse Meer

De omvang van het park en het verwachte verkeer door Arnemuiden baren veel inwoners van het dorp zorgen. Inwoonster Cocky Bakhuizen is bang dat het waterpark voor veel verkeersdrukte gaat zorgen. "Er komt nu al zo veel verkeer door deze straat dat er met de uitbreiding van het waterpark niet meer te wonen valt. Mijn logeerkamer aan de voorkant van mijn huis kan ik niet gebruiken vanwege het lawaai", zegt Bakhuizen.

Weinig vertrouwen

Bakhuizen heeft dan wel haar zegje gedaan, maar ze is bang dat er weinig mee gebeurd. "Er worden zoveel loze woorden gezegd in de politiek en dit is ook politiek, maar als je niets zegt dan doen ze helemaal niets dus ik heb het in ieder geval geprobeerd", vertelt Bakhuizen. De zorgen van de inwoners kan Van den Kieboom ook niet wegnemen. "Om het park uit te breiden met het plan dat er nu ligt dan moet er een nieuw bestemmingsplan komen en dat is een lang traject. Dus of het allemaal wordt uitgevoerd volgens plan daar kan ik nog weinig over zeggen", aldus Van de Kieboom.