Hulst maakt zich op voor toprenners in BinckBank Tour: "We moeten van iedere minuut genieten"

Topsprinters als Dylan Groenewegen, Sam Bennett en Arnaud Demare zijn van de partij. Ook het rijtje met potentiële winnaars van de zevendaagse rittenkoers is indrukwekkend. Niki Terpstra, Bob Jungels, Greg van Avermaet, Tiesj Benoot en Laurens de Plus zijn slechts enkele van de vele kanshebbers. Ook is Mike Teunissen er namens Jumbo-Visma bij, de man die in de Tour de France nog even de gele leiderstrui mocht dragen.

"We zijn heel blij met de vele grote renners die we hebben kunnen aantrekken", lacht koersdirecteur Rob Discart. "Het gaat een mooi wielerspektakel worden."

Vaker naar Zeeland?

De kans dat de BinckBank Tour - een van de grootste wielerwedstrijden van Nederland en België - de komende jaren vaker Zeeland aandoet, noemt hij reëel. "We hebben een band met Zeeland. Of we van plan zijn met BinckBank vaker Zeeland aan te doen? We hebben zeker de ambitie en de goesting om daar een vervolg aan te geven."

Archief: Bauke Mollema tijdens de eerste etappe van de Enece Tour in 2014 in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Van iedere minuut genieten

Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst is dolblij met de finish van de eerste etappe in zijn gemeente. "Zeeland is echt een fietsprovincie. Dit is een mooi, nieuw evenement dat dit weer bevestigt. De ploegenpresentatie zondagmiddag wordt al een gigantisch feest, in de binnenstad van Hulst. En die maandag wordt ook top."

Mulder kan niet wachten tot het over een paar dagen echt zover is. "Een kort nachtje slapen vanwege alle opwinding? Ja, dat denk ik wel. We staan te popelen en moeten echt van iedere minuut genieten."

Zeeland moest lang wachten

De ronde - toen nog bekend als de Eneco Tour - deed in het verleden al vaker Zeeland aan. De laatste keer dateert alweer uit 2004, met de start en finish in Terneuzen. De Italiaanse sprinter Andrea Guardini ging er toen met de winst vandoor.