Zeeland wordt wakker: steekpartij Zaamslag, spreekuur Waterpark Veerse Meer, minder treinen en wielertoppers naar Zeeland

Politie zette de buurt af na de steekpartij. (foto: HV Zeeland)

Steekpartij Zaamslag

In de Wilhelminastraat in Zaamslag is woensdagavond een man neergestoken. De vermoedelijke dader, een vrouw die ook in de woning aanwezig was, is aangehouden. De oorzaak lag in de relationele sfeer.

Inloopbijeenkomst Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

Waterpark Veerse Meer

Medewerkers van de gemeente Middelburg waren woensdag in Arnemuiden op straat aanwezig om vragen te beantwoorden over de plannen voor de uitbreiding van waterpark Veerse Meer.

Kapot spoor bij Krabbendijke (foto: ProRail)

Minder treinen

Vanwege schade aan het spoor reden er woensdag minder treinen tussen Kruiningen en Bergen op Zoom. Kees Wolfert zag en hoorde het gebeuren.

Dylan Groenewegen van start in BinckBank Tour (foto: ANP)

Wielertoppers

Zeeuwse wielerliefhebbers kunnen de komende week volop genieten. De BinckBank Tour begint maandag met een etappe van Beveren naar Hulst. Een dag eerder is de ploegenpresentatie ook al in het centrum van de stad.

Harde golven gisteren. (foto: Marga de Dobbelaere)

Weer

Er is vandaag wat meer bewolking dan gisteren, maar waarschijnlijk wordt het een geheel droge dag. De zon komt ook regelmatig tevoorschijn. Er waait een meest matige zuidwestelijke wind, die aan zee vrij krachtig kan zijn. Lokaal bereiken we zomerse temperaturen van 25 graden, dichter bij zee is het wat minder warm met een graad of 22.