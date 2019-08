Brutale meeuwen die er met je eten vandoor gaan? 'Aanstaren helpt!'

Een meeuw bij het strand van Zoutelande. (foto: Rob Stricker)

Onderzoekers van de Universiteit van Exeter testten 74 meeuwen aan de kust van Cornwall door te kijken of ze anders reageerden wanneer de onderzoeker wegkeek dan wanneer hij of zij de meeuw aanstaarde. De meeste meeuwen die aangestaard werden vlogen weg of kwamen niet dichterbij. 27 meeuwen kwamen wél dichterbij en 19 daarvan gingen er alsnog met het eten vandoor.

Maar, die meeuwen deden daar wel gemiddeld 21 seconden langer over dan wanneer ze niet werden aangestaard. De onderzoekers gebruikten als eten een verzwaard plastic zakje met friet erin.

Maar waarom kan de ene meeuw beter tegen staren dan de andere?

"We hebben niet onderzocht waarom individuele meeuwen zo verschillend reageren", zegt onderzoekster Madeleine Goumas. "Misschien door verschil in persoonlijkheid of positieve ervaringen uit het verleden waarbij ze door mensen werden gevoerd. Maar het lijkt erop dat een paar brutale meeuwen de reputatie van de rest ruïneren."

Staredown met een meeuw

Onderzoeker Neeltje Boogert voegt daar aan toe: "Meeuwen leren snel, dus als het ze een keer gelukt is om voedsel van mensen te pakken, kijken ze misschien voor meer."

Meeuwen besluipen je van achteren

Ongediertebestrijder Peter Traas denkt dat aanstaren kan helpen, maar: "Als je de ene aanstaart, dan kan je de andere niet zien en wordt je misschien van achteren beslopen." Dat beamen de onderzoekers, die in hun onderzoek tippen: "Kijk rond je, meeuwen komen vaak van achteren, om mensen te verrassen."

De tip van Traas: in je handen klappen. "Meeuwen zijn sociaal geworden, ze zijn ook niet meer bang, maar als je klapt of een beetje lawaai maakt, blijven ze wel weg hoor."

Hij krijgt van horecazaken regelmatig de vraag of hij maatregelen tegen een hinderlijke meeuw kan nemen, maar dat is lastig. Volgens hem moet je ervoor zorgen dat je hun rustplek weg neemt. "Hoe meer ze hun rustplekken in de omgeving hebben, des te meer overlast ze veroorzaken."