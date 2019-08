Lange wachttijden voor transgenders; 'je wordt er gewoon depressief van'

"Het is deprimerend", zegt de 19-jarige Raymond. "Denk je eindelijk: 'ik ben uit de kast', moet je nog langer wachten om de persoon te worden die je wilt worden." De wachtlijsten voor geslachtscorrigerende operaties in Nederland zijn opgelopen tot twee jaar.

Dat komt vooral doordat er meer transgenders zich aanmelden voor de operatie en omdat er maar twee ziekenhuizen in Nederland zijn die deze operaties uitvoeren: Amsterdam en Groningen. De wachttijd voor een intake bij VU medisch centrum in Amsterdam is momenteel 103 weken voor volwassenen en 77 weken voor kinderen.

Uitwijken naar België

Stefano La Heijne van het LHBT-Netwerk Zeeland ziet dat Zeeuwse transgenders soms uitwijken naar België voor hun operaties. Daar zijn de wachttijden weliswaar korter, maar niet alle zorgverzekeraars vergoeden de zorg in het buitenland. La Heijne benadrukt hoe belangrijk het is voor transgenders om hun geboortegeslacht te veranderen. "Transgenders zitten letterlijk vast in hun lichaam, als een rups in een cocon, wachtend om uit te mogen vliegen."

Stefano La Heijne -LHBT Netwerk Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Raymond Spruijt werd 19 jaar geleden als meisje geboren maar heeft zich altijd een jongen gevoeld. Toen hij in de pubertijd kwam wist hij het zeker, hij wilde ook lichamelijk een man worden. Zijn moeder staat vierkant achter de keuze van Raymond en ook zijn vriendengroep steunt hem onvoorwaardelijk.

In elkaar geslagen door jongens, tóch zijn verhaal delen

Dat niet iedereen begrip heeft voor transgenders ondervond Raymond aan den lijve toen hij drie jaar geleden in elkaar werd geslagen door een stel jongens vlakbij zijn school. Ondanks die ervaring en de angst om 's avonds alleen op straat te lopen sindsdien, besloot hij vorig jaar zijn verhaal te vertellen op middelbare scholen.

Raymond Spruijt uit Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Voor een klas met mensen van eigen leeftijd vertellen waarom je bent wie je bent was vooral in het begin spannend voor Raymond, maar hij kreeg enkel positieve reacties op zijn verhaal en dat maakte hem sterker en zelfverzekerder. Hij kijkt dan ook erg uit naar zijn operaties. In september wordt er weefsel weggehaald, zodat hij een platte borstkas krijgt.

Ongeveer een half jaar tot een jaar later volgen zijn baarmoeder en eierstokken en daarna wordt zijn geslacht veranderd. De hele transitie duurt zo'n drie à vier jaar. Raymond is er klaar voor: "Ik heb al negentien jaar in het verkeerde lichaam geleefd, nu wordt het tijd om te zijn wie ik wil zijn."