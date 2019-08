Boris rent zich een ongeluk voor zijn eigen onderneming

Freerunnen is een buitensport waarbij alles op straat gebruikt kan worden om trucjes op te doen. Boris leerde de sport kennen door een computerspelletje. "Daardoor kwam ik op het idee om het ook zelf buiten te gaan doen. Het geeft een gevoel van vrijheid en het blijft spannend om nieuwe trucs uit te voeren op muurtjes of gewoon op straat."

Hij haalt soms best gevaarlijke stunts uit. "Maar ik heb tot nu nog nooit iets gebroken. Verder dan een gekneusde teen is het niet gekomen." In de zomer gaat hij veel de straat op, maar in de winter mogen hij en zijn vrienden gebruikmaken van de turnzaal van sporthal Laco in Zierikzee. Daar geeft hij ook trainingen aan anderen.

Met behulp van het project Zomerondernemer heeft Boris nu een eigen bedrijf. Hij is in te huren om trainingen te geven tijdens verjaardagsfeestjes of voor andere evenementen. "Ik gaf al training in de sporthal in Zierikzee, maar dat heb ik nu verder uitgebreid."

Dit jaar wordt het project zomerondernemer voor de vijfde keer in Zeeland gehouden. Het is een landelijk project om jongeren enthousiast te maken voor het ondernemen. Dit jaar doen er twintig jongeren mee. In de zomervakantie leren ze over boekhouden, verzekeringen en andere belangrijk zaken die bij het ondernemen komen kijken. In vijf jaar tijd hebben 97 jongeren tussen de 15 en 23 jaar meegedaan aan Zomerondernemer. Ongeveer een derde schreef zich na afloop in bij de Kamer van Koophandel. Volgens de organisatoren is het niet per se het doel dat jongeren na het project ook echt verder gaan met het bedrijf, maar is het vooral de bedoeling dat een eigen bedrijf in overweging nemen in de toekomst. In het najaar wordt bekend of het project ook de komende jaren vervolg krijgt in Zeeland.

Zijn onderneming was al in de maak toen het project op z'n pad kwam. "Deelname was voor mij heel handig omdat ik nog op zoek was naar een goede verzekering. De sport die ik beoefen is natuurlijk niet zonder gevaren, dus aan die zoektocht heeft mijn deelname aan Zomerondernemer bijgedragen."