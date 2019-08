Nog steeds raadsel van wie loslopende pauwen in Breskens zijn, gemeente wil dieren uit het dorp

De twee pauwen Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de gemeente Sluis is het voor de dieren niet fijn om in het dorp rond te lopen of te vliegen. Daarnaast zegt de gemeente dat kinderen in Breskens schrikken van de aanwezigheid en het gedrag van de pauwen. "Aan de eigenaar vragen we om de dieren te vangen en ze terug te brengen naar het eigen erf", meldt de gemeente in een oproep op Facebook.

Half juni was Breskens in de ban van de twee vogels. De dieren werden gespot in de achtertuinen van bewoners en af en toe maakten de pauwen een uitstapje naar het naastgelegen Boerenhol. Eerder probeerden inwoners al te achterhalen wie de eigenaar van de dieren is, maar dat is tot nu toe niet gelukt. De afgelopen weken leken de dieren zich minder vaak te laten zien: in de Facebookgroep Je bent Bressiaander als je... kwamen in juni verschillende meldingen van mensen die de pauwen hadden gezien, maar daarna niet meer.

Wil Breskens de pauwen wel uit het dorp?

Misschien komt dat omdat Bressiaanders inmiddels gewend zijn aan de gevleugelde dieren. Brigith de Waele zegt in een reactie op het bericht van de gemeente dat ze de dieren gisteren in de tuin op bezoek heeft gehad. "Geen last van hoor, mooie beesten." Marloes van Oeffelen heeft de dieren ook in de tuin gehad en zegt dat de overlast wel meevalt, behalve als ze om half 5 in de ochtend gewekt wordt. Eliane Bolder begrijpt niet dat de dieren een probleem zijn voor de plaatselijke jeugd. "Kinderen zijn blijkbaar niets meer gewend. Als kind had ik het juist fantastisch gevonden als ik zo'n prachtig dier 'zomaar in het wild' zou tegengekomen zijn, in plaats van bij een kinderboerderij of dierentuin."