Klomp hoopt op goed seizoen en contractverlenging bij NAC Breda

Daan Klomp speelt dit seizoen voor Helmond Sport (foto: Orange Pictures)

Klomp begint morgen met Helmond Sport aan het nieuwe seizoen. FC Volendam is de eerste tegenstander in de Keuken Kampioen Divisie.

Hoe bevalt het bij je nieuwe club?

"Goed. Het was even wennen in het begin. Andere club, nieuwe mensen, maar het gaat goed."

Vind je het jammer dat je door NAC uitgeleend bent?

"Ik heb vorig seizoen best wel wat minuten gemaakt bij NAC en ik had gehoopt dat het na de degradatie nog meer zou worden. Dat was ook mijn insteek maar de club dacht er anders over. Het was even schakelen. Maar ik zet nu vol mijn zinnen op Helmond Sport, ik heb het prima naar mijn zin."

Je speelde in de voorbereiding ook als middenvelder. Ga je van positie veranderen?

"Haha, ik heb een wedstrijd als verdedigende middenvelder gespeeld. Soms is het goed om uit je comfortzone te komen. De trainer (Wil Boessen, red) wilde mij een keer op die positie zien, maar ik denk dat ik gewoon als centrale verdediger ga spelen. dat doe ik heel mijn carrière al."

Wat zijn je verwachtingen? Speelminuten maken en dan terugkeren naar NAC?

"Dat is wel het lastige, want ik zit in mijn laatste contractjaar. Ik hoop een goed seizoen te draaien en dat NAC dan wil verlengen. Zo niet, dan een andere club.