Zorgen om bomen in herdenkingsbos: groot deel kastanjebomen is ziek

Staatsbosbeheer heeft tot nu toe geen idee waarom de bomen verkleuren. De tamme kastanje is geen boom die geassocieerd wordt met ziektes. Arco Goedkoop van Staatsbosbeheer was dan ook verbaasd toen hij hoorde dat er problemen waren met de bomen. "De gemiddelde Staatsbosbeheerder kent wel de basisproblemen in de bomen, alleen dit is iets dat we echt niet kunnen herkennen. Daarom zijn we een uitgebreid onderzoek gestart," aldus Goedkoop.

Een bijzonder bos

In het Bos van de Toekomst staan in totaal 160 bomen die meer dan 15 jaar geleden om verschillende redenen door mensen gepland zijn. "Die mensen maken zich nu zorgen", zegt de bosbeheerder bedrukt. "Het ligt natuurlijk gevoelig. Het is een speciaal bos."

Veel van de bomen zijn gepland om dierbaren te herdenken, maar er zijn er ook die cadeau gedaan zijn of die zijn neergezet als mooie plek voor de toekomst. "Wij hebben hier sinds 2003 een boom staan. Er staat bij 'door de natuur met elkaar verbonden' en hij is voor ons hele gezin," vertelt een echtpaar uit Zierikzee. "Hij is nu goed aangetast, helaas. Hij is helemaal bruin."

Het onderzoek dat nu loopt moet vooral aantonen of de bomen wel of niet ziek zijn. Daarnaast wordt er in de tussentijd ook gekeken naar andere oorzaken. Die kunnen uiteenlopend zijn. "We kregen ook een tip van stikstofdepositie. Het stikstof dat in de lucht komt, daalt dan weer neer op de bomen", legt Goedkoop uit. "Als dat niet in de juiste verhouding is, kunnen er problemen ontstaan. Alleen zijn de problemen hier maar bij een soort boom."

Weer gezond en vitaal

Staatsbosbeheer verwacht in de loop van volgende week de resultaten te krijgen van het onderzoek dat nu loopt en daarna de bomen weer gezond en vitaal te krijgen, zodat ze kunnen blijven staan. "Dit zijn vooral bomen die gepland zijn door mensen omdat ze iemand verloren hebben. Het zijn herdenkingsbomen. En dan hoop je natuurlijk dat die heel lang blijven staan", besluit Goedkoop.