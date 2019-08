Na jaren weer feesten met mosselen en muziek in Yerseke

Mosselrock opbouw (foto: Omroep Zeeland)

René van de Guchte kijkt trots over het terrein. "Het heeft twee jaar geduurd voor we alle vergunningen rond hadden. In eerste instantie leek het niet te lukken om Mosselrock te kunnen organiseren, maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en bedachten een plan B. En op dit moment staan we in dat plan B", zegt hij terwijl hij gebaart over het terrein.

Mosselrock opbouw (foto: Omroep Zeeland)

Er is een speciaal hoofdpodium naar de haven gebracht. Een kotter, die verzwaard is zodat hij niet wegdrijft. Erop wordt een podium gebouwd waar de artiesten per boot naartoe worden gebracht. De schipper van de kotter vindt het goed passen bij het festival. "Zeg je Yerseke, dan zeg je mosselen en kotters. Dat hoort gewoon bij elkaar." Hij is blij dat het festival terug is. "Normaal gesproken had je altijd de dag voor de mosselfeesten Mosselrock. Je miste het toch toen het er eenmaal niet meer was."

Vanwege het voorspelde slechte weer zijn maatregelen genomen. Zo is de kotter waarop artiesten optreden verzwaard, staan er parasols om onder te schuilen en kunnen bezoekers van het festival schuilen in de tent waar een dj plaatjes draait. "Maar we gaan ervan uit dat het goed komt", aldus van de Guchte.

Het eerste live-optreden van BLØF vond plaats op Mosselrock en de organisatie is van plan de komende edities opnieuw aandacht te geven aan aanstormend Zeeuws talent. "Twee jaar geleden hadden we al met de band Peer afgesproken dat ze zouden komen spelen." Aldus René van de Guchte. "Inmiddels zijn ze doorgebroken en komen ze dit jaar alsnog optreden. We willen dit festival een springplank maken voor Zeeuwse artiesten." En natuurlijk kunnen er ook mosselen worden gegeten op het festival.