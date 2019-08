Zomerse onstuimigheid op komst, evenementen nemen maatregelen

Harde wind tijdens de zomer van 2017 (foto: Chris Verkaart)

Het wordt zaterdag niet eens veel kouder dan de afgelopen dagen, vertelt Jordi Bloem van MeteoGroup. "Het wordt 22 of 23 graden, maar het gaat vooral hard waaien." De weerman verwacht windstoten tot 75 kilometer per uur. Aan zee wordt het zelfs stormachtig met windstoten tot 95 kilometer per uur.

Evenementen nemen maatregelen

Organisatoren van verschillende Zeeuwse evenementen nemen maatregelen vanwege de weersverwachtingen. Mosselrock in Yerseke heeft de kotter waarop artiesten optreden verzwaard. Mocht het gaan regenen dan zorgt de organisatie ervoor dat bezoekers kunnen schuilen onder parasols en in de tent. Bij foodtruckfestival de Culikaravaan in Middelburg zijn de tenten donderdagavond al extra stevig vastgemaakt, zodat die minder snel om kunnen waaien.

De Culikaravaan in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

De organisatie van Music at the Lake in Kortgene laat het evenement voor dit jaar niet doorgaan. Tijdens het festival staan bands en dj's op een ponton in de haven. De organisatie vindt het te gevaarlijk om het evenement door te laten gaan. Een domper voor organisator Wouter Kalkman. "Er zit al een halfjaar werk in het evenement voor dit jaar, dan is het erg jammer dat het niet doorgaat. We hebben lang gewacht om dit besluit te nemen, maar we zien helaas geen andere optie." De organisator verwacht dat er volgend jaar wel weer gewoon een nieuwe editie van Music at the Lake is.