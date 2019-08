Buiten slapen, kalfjes aaien... de groene kinderopvang is in trek

Samen met haar man heeft Susan al een melkveehouderij en minicamping. "Onze eigen kinderen zijn de inspiratiebron om een kinderdagverblijf te beginnen. We willen andere kinderen ook de kans geven om de avonturen die wij elke dag op de boerderij meemaken te beleven." Vanuit het nieuwe gebouw kijken de kinderen zo de stal in. "Ze zien de boer aan het werk en de koeien in de stal of buiten. Zo leren de kinderen meteen waar melk vandaan komt."

Ze merkt dat er behoefte is naar deze vorm van kinderopvang. "Mensen zijn nieuwsgieriger geworden naar het leven op de boerderij. Ook de boeren willen daar transparanter in worden."

Slecht weer bestaat niet, je kunt je er alleen slecht op kleden." Marjo Boonman, kinderopvang Windekind

Susan is niet de eerste met een groene kinderopvang die aangesloten is bij de coöperatie VAK. In 2011 begon Marjo Boonman in Nisse opvang Windekind. Ze trouwde met een boer en ze wist dat ze vanaf dat moment boerin werd, maar dat wilde ze graag combineren met werken met kinderen. Het idee voor een agrarische kinderdagverblijf was geboren.

"We vinden het belangrijk om kinderen op jonge leeftijd al respect mee te geven voor de natuur. Ze zijn hier bijna altijd buiten. Ons motto is: slecht weer bestaat niet, je kunt je er alleen slecht op kleden." Dus hangen er bij Windekind overalletjes voor de kinderen voor elk weertype.

De groene kinderopvang in Nisse is in trek. Marjo heeft een wachtlijst. "Wij werken niet met iPads of computers en zien dat sommige ouders dat juist prettig vinden." Ze vindt het dan ook niet gek dat Susan een tweede groene opvang begint. "Ik vind het juist van fijn dat nog meer kinderen in aanraking komen met de natuur en dat ik collega's in de buurt heb."

En nog één?

Het kinderdagverblijf van Susan opent in oktober. "Ik heb voor elke doordeweekse dag nu al aanmeldingen. Ik heb er zin in om met deze kinderen te beginnen!" Ook in Schore zijn er ver gevorderde plannen voor een groene kinderopvang. Die zal begin 2020 open gaan.