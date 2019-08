Wilmery (8) uit Rotterdam beleeft onvergetelijke vakantieweek bij Zeeuws gastgezin

Wilmery woont samen met zijn moeder in de buurt van de haven van Rotterdam. Vanwege de privacy kan Gwen niet te veel vertellen over zijn leefomstandigheden, maar 'ze hebben het niet breed'.

Het was Gwen die op het idee kwam om zich op te geven als gastouder. "Ik was een tijdje werkloos en zocht vrijwilligerswerk, toen kwam ik dit project tegen. Tegen de tijd dat het zomervakantie was, had ik werk, maar we besloten het toch te doen."

Geen seconde spijt gehad

Het kostte Gwen wel wat moeite om haar vriend Jeffrey mee te krijgen. Hij stond niet meteen te springen. "We zijn gewend om met z'n tweeën te zijn. Ineens een kind van acht jaar in huis hebben, vergt veel tijd en energie. Maar we hebben er nog geen seconde spijt van gehad."

De achtjarige Wilmery uit Rotterdam met Gwen en Jeffrey (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Gwen zijn het vooral de kleine geluksmomentjes die het zo leuk maken. "Hier kan hij spelen met de hond in de tuin, we gaan naar het strand, naar de McDonald's. Voor ons zijn het kleine dingen, maar voor Wilmery heel groot. Als je dat blije gezichtje ziet, dan smelt je."

Huilen als de bus vertrekt

De laatste dag van de vakantieweek blijft moeilijk, vindt Gwen. "Als hij dan op de bus terug naar Rotterdam zit, moet ik wel even huilen." Maar als het aan de Rotterdamse Wilmery ligt, zijn ze nog niet van hem af. "Ik mag tot mijn zestiende komen en dat wil ik ook graag."

Wilmery speelt een spelletje met zijn gastouders (foto: Omroep Zeeland)

Aktie Frisse Lucht is bedoeld voor Rotterdamse kinderen die leven in sociaal-economisch moeilijke omstandigheden en zelf nooit op vakantie gaan. Al jaren gaat een groep kinderen tussen de zes en twaalf jaar in de zomervakantie een week naar een Zeeuws gastgezin. De gezinnen waar de kinderen opgroeien zijn vaak klein behuisd en buiten is er weinig speelruimte. Ook spelen vaak nog andere problemen in het gezin zoals armoede.

Veel aangemelde kinderen konden dit jaar niet mee

Meestal gaan er zo'n 35 kinderen uit Rotterdam een weekje op vakantie in Zeeland, maar dit jaar is dat anders, volgens Hilde Meulenberg van Humanitas. "Helaas waren het er dit jaar maar vijftien omdat de vakanties ongunstig vielen. De week waarin de kinderen kwamen, was in Zeeland al de derde vakantieweek. Veel Zeeuwse gezinnen waren toen zelf al op vakantie. Veel aangemelde kinderen konden dus niet mee."

Nieuwe gastgezinnen

Veel gastgezinnen vangen al jaren hetzelfde kind op waar ze een band mee krijgen. "Er is een clubje trouwe gastgezinouders, maar nieuwe aanmeldingen zijn altijd welkom."