'Aanvoerder' Van Hecke heeft geen garanties op basisplaats

Jan Paul van Hecke (links) maakt zich op voor het nieuwe seizeon (foto: Omroep Zeeland)

Jan-Paul, hoe is jouw voorbereiding gegaan?

"Dat ging wel redelijk. In het begin speelden we veel tegen amateurs en in die wedstrijden heb ik redelijk wat minuten gemaakt. Maar ik ben ook nog een weekje ziek geweest en toen miste ik een paar wedstrijden. Nu ben ik weer fit."

Je droeg een paar keer de aanvoerdersband. Hoe was dat om die band om je arm te hebben?

"Heel mooi. Het is echt een eer om aanvoerder te zijn van NAC. Dat pakken ze me niet meer af. We speelden toen met veel jonge gasten en toen zei de trainer (Ruud Brood, red.): 'Ja JP, jij bent aanvoerder.' Dat is leuk, maar het geeft geen garanties."

Deze zomer waren er veel wisselingen in de selectie van NAC. Hoe sterk denk je dat jullie zijn?

"Ik denk dat we een sterk team hebben. Veel nieuwe jongens en goede spelers voor NAC. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Vanavond moeten we aan de bak denk ik."

Vanavond openen jullie de competitie met een uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Hoeveel kans maak je op een basisplaats denk je?

"Ik denk niet dat ik er in sta, maar misschien mag ik invallen. We gaan het wel zien. Iedereen wil zich laten zien en weten waar hij staat. Dus het gaat wel een lastig potje worden, maar ook mooi om weer te gaan beginnen. In de voorbereiding kan je wedstrijden winnen, maar nu móet je winnen. Dat is alleen maar mooi."

Van Hecke heeft geen garanties voor basisplaats