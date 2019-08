Gevers knuffelbeer met microfoon en camera van geen kwaad bewust

Lief gebaar

"De collega's hebben gesproken met de gulle gevers en zij waren zich van geen kwaad bewust. Ze hebben het knuffeltje gegeven als een lief gebaar gegeven aan het kindje", meldt de politie op Twitter. Het ging om een nanny cam, een soort babyfoon in de vorm van een knuffel. De stekker was afgeknipt, waardoor de beer overbleef.

Woensdag ontdekten de ouders na hun bezoek aan de rommelmarkt in Zuidzande dat er iets hards zat in de knuffelbeer die hun kind even daarvoor had gekregen. Toen de ouders de teddybeer openmaakten, bleek er een camera en microfoon in de knuffel te zitten. Daarna hebben de ouders meteen contact opgenomen met de politie. Politieteam Zeeuws-Vlaanderen plaatste gisteravond een bericht op Facebook en waarschuwde ouders voor verdachte situaties, waarbij kinderen een knuffeldier aangeboden krijgen.

Na onderzoek van de digitale recherche, bleek dat er geen batterij in de knuffel zat. Daardoor was het onmogelijk dat er met het knuffeldier opnames zijn gemaakt. "Er is dus geen sprake van een strafbaar feit", zei politiewoordvoerder Mireille Aalders.

