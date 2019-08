Gouden tijden moeten herleven bij de 15 van Wolphaartsdijk

Zeeuwse toppers zoals Tim Pleijte, Erwin Harmes en Ronnie Overgaauw staan op de startlijst dit jaar. De vraag is wat zij in kunnen brengen tegen nationale subtoppers als Christiaan Bosselaar, Jeroen van Damme en Timo de Geus. In de toekomst hoopt de organisatie nog grotere namen aan de start te krijgen: "We zijn ambitieus en hopen binnen nu en vijf jaar een grote wedstrijd te organiseren met veel deelnemers en topatleten."

Beat the Legends

Om de wedstrijd aantrekkelijker te maken voor het publiek heeft de organisatie een paar dingen bedacht. Er rijdt een speaker mee in de wedstrijd die constant updates kan geven. Daarnaast rijdt er een grote klok voor de lopers zodat de tijd goed in de gaten gehouden kan worden. In de jaren tachtig en negentig werd er hard gelopen tijdens de 15 van Wolphaartsdijk. In de hoop weer in de buurt van deze tijden te komen heeft de organisatie 'Beat the Legends' georganiseerd waar geldprijzen worden beloofd als de oude toptijden worden verbeterd.

Het oude parcoursrecord staat met 44 minuten en 11 seconden op naam van Tonnie Dirks uit het Brabantse dorp Zeeland. Dat is sneller dan 20 kilometer per uur over 15 kilometer. Hij zal morgen ook het startschot lossen. Middelburger John Vermeule wist de wedstrijd vijf keer te winnen. Zijn schuur stond in die dagen waarschijnlijk vol omdat de winnaar ieder jaar een fiets cadeau kreeg. Nu krijgt de winnaar 100 euro.

De 15 van Wolphaartsdijk begint morgen om 17.00 uur.