Plannen voor een markthal in Veere: 'Zo één als in Rotterdam, maar dan kleiner'

De plannen voor het Oranjeplein zijn in 2015 gepresenteerd in het Beeldkwaliteitsplan van de gemeente Veere. De stadsraad van Veere is enthousiast maar ook kritisch. Tjeerd Kuiper: "Het is een uitstekend idee, daar zijn we het hier allemaal wel over eens. Maar het duurt allemaal zo lang.' Kuiper verwacht dan ook niet dat de markthal er gaat komen.

Volgens wethouder Arie Schot zijn de plannen heel concreet. "Deze periode wil het college uitzoeken hoe haalbaar het is en welke ondernemers er mee willen doen." Hoe de markthal eruit moet komen te zien weet Schot nog niet: "Het kan een klassieke markthal worden of juist heel modern. Het moet natuurlijk wel in het karakteristieke straatbeeld passen. Maar ik weet dat er in Rotterdam een grote is neergezet, zo één moet het worden maar dan kleiner."

Klantenkring

In november vorig jaar verdween de enige en laatste bakker uit Veere. Chris Koole, een kleine ondernemer zelf afkomstig uit Veere, kreeg een tijdelijke vergunning om in de zomermaanden vanuit een kraam brood te verkopen. Omdat hij na een paar maanden een behoorlijke klantenkring had opgebouwd wilde hij zijn verkoop graag voortzetten. Koole zou dan ook de winkel gaan runnen waarvoor een vergunning is aangevraagd.

Wethouder Schot geeft als reden van het afwijzen van de vergunning dat het jammer zou zijn als er door het afgeven van een kleine vergunning vooruitgelopen wordt op de plannen. Schot: "We krijgen daar misschien later spijt van."

Doodzonde

In Veere snappen ze daar helemaal niets van. Kuiper: "We doen al jaren moeite om hier iets van een bakker, een buurtsuper of een lokale ondernemer te krijgen. Dat de gemeente deze aanvraagt weigert, is echt dood-en doodzonde."

Peter Bliek vindt de keuze van de gemeente een gemiste kans. "Het is erg jammer. We blijven in gesprek met de gemeente en hopelijk kunnen we toch tot een overeenkomst komen. Al is het maar tijdelijk."