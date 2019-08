Gevonden dode vrouw Westdorpe met vuurwapen om leven gebracht

Nog steeds lijkt niemand de vrouw te missen. De politie hoopt dat mensen uit haar omgeving die tot nu toe denken dat ze bijvoorbeeld op vakantie is, haar toch gaan missen en contact opnemen. Omdat haar identiteit onbekend is krijgt de vrouw in Terneuzen een naamloos graf en een uitvaart van de gemeente. Officier van justitie Kim Weijers: "Er is uitvoerig onderzoek gedaan zowel op de plek waar ze is aangetroffen en bij het NFI. Daar is sectie op het lichaam verricht en daar zijn sporen bij veilig gesteld."

LET OP! Onder dit bericht staan de foto's van de dode vrouw die de politie heeft verspreid in de hoop haar identiteit te kunnen achterhalen. De foto's kunnen als schokkend worden ervaren.

Sinds 22 juni heeft de politie 174 tips ontvangen uit binnen- en buitenland. Zo kwamen meerdere tipgevers met vermiste personen die de vrouw mogelijk zou kunnen zijn. Iedere keer kwam de politie tot de conclusie dat er geen match was. "We hebben wel een aantal mensen kunnen uitsluiten, maar de gouden tip zat er helaas nog niet tussen", vertelt Martine Jacobs van het politieteam grootschalige Opsporing. "Het is heel frustrerend dat we nog steeds niet weten wie deze vrouw is en het belemmert ons ook in het verder komen en oplossen van deze zaak."

De vondst in juni Het is zaterdagmiddag 22 juni als een voorbijganger het naakte lichaam van de vrouw vindt bij Westdorpe. Ze ligt achter een rietkraag bij het bosperceel in natuurgebied Canisvliet, vlakbij de grens met België. De politie start een onderzoek en zet twintig rechercheurs op de zaak. Vanwege verwondingen op het lichaam gaat de politie er vanuit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De 174 tips, aandacht in Opsporing Verzocht en oproepen in binnen- en buitenland leverden niets op.

Tijdens de sectie op het lichaam van de vrouw kwam het NFI erachter dat de vrouw vier organen miste. Het gaat om de eierstokken, baarmoeder, blinde darm en de galblaas. De verdwenen organen hebben volgens de politie niets met haar dood te maken. Het geeft volgens de politie wel aan dat de vrouw midden in het leven stond en medische hulp zocht en kreeg als ze die nodig had. Haar gebit was ook in erg goede staat.

Plaats waar dode vrouw werd gevonden bij Westdorpe (foto: Politie Zeeland)

De politie en het Openbaar Ministerie maken nu ook bekend dat er vlakbij het slachtoffer een vuilniszak is gevonden die met de zaak te maken heeft. Hoe ze dat weten en wat er in de vuilniszak zat, wordt nog niet bekendgemaakt. Het draagt allemaal bij aan het mysterie dat nog steeds rond dit slachtoffer hangt. Duidelijk is wel dat de vrouw is neergeschoten. Ze was hooguit enkele dagen dood. De politie vermoedt dat de vrouw ergens anders om het leven is gekomen.

Een vergelijkbare vuilniszak zoals die gevonden is bij het lichaam (foto: Politie)

Officier van justitie Weijers wil graag de dader voor de rechtbank brengen en een gevangenisstraf eisen. "Maar op dit moment zou ik het liefste een tip willen om te horen wie deze mevrouw is zodat we haar terug kunnen geven aan haar nabestaanden", aldus Weijers.

Signalement

De gevonden vrouw heeft een lichte huidskleur en heeft kort, rossig haar. Ze is ongeveer 1,60 meter en weegt zo'n 60 kilo. Ze is gevonden zonder kleding aan de Sint Anthoniekade bij Westdorpe op zaterdag 22 juni.

Foto's en signalement dode vrouw (foto: Politie)

Lees ook: