Zeeuwse Vliegdagen vandaag afgelast vanwege harde wind

Deelnemer van de Zeeuwse Vliegdagen 2018 (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse Vliegdagen op Vliegveld Midden-Zeeland zijn gisteravond al van start gegaan. Toen was de gedachte dat het evenement vandaag door zou kunnen gaan. "Maar de wind is zo hard dat er ook geen vliegtuigen kunnen komen", vertelt Remco Belderok van de organisatie. Dus ook op de grond is er voor het publiek niets te zien.

"Gisteravond hebben we wel gewoon gevlogen, dat was heel goed bezocht", vertelt Belderok. De organisatie verwacht morgen wel de lucht in te kunnen. "Het weer is ons dan beter gezind." Dan kunnen mensen alsnog (zweef)vliegtuigen, parachutisten, helikopters en drones in de lucht bewonderen.

De boekenmarkt op het Havenplein in Zierikzee is ook afgelast. De organisator heeft dat vanmorgen vroeg besloten. "Rond 8 uur begonnen ze met het opzetten van de kraampjes, maar de zeilen vlogen toen al de lucht in."

Gisteren besloot de organisatie van Music at the Lake in Kortgene al het evenement af te gelasten. Bij andere evenementen zijn voorzorgsmaatregelen genomen en zaken goed vastgezet.

De boekenmarkt op het havenplein in Zierikzee werd vanochtend afgelast (foto: Omroep Zeeland)

De boekenmarkt op het Havenplein in Zierikzee is ook afgelast. De organisator heeft dat vanmorgen vroeg besloten. "Rond 8 uur begonnen ze met het opzetten van de kraampjes, maar de zeilen vlogen toen al de lucht in."

Gisteren besloot de organisatie van Music at the Lake in Kortgene al het evenement af te gelasten. Bij andere evenementen zijn voorzorgsmaatregelen genomen en zaken goed vastgezet.

Lees ook: