Zes bestuurders betrapt op rijden onder invloed

(foto: OZ)

In Hulst werd een 20-jarige bestuurder uit Terneuzen betrapt op rijden onder invloed. Agenten controleerden hem op de Grote Bagijnestraat in Hulst, omdat ze een alcohollucht roken. Na controle bleek hij ook onder invloed te zijn van THC, de werkzame stof in wiet. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur. Van de 20-jarige Terneuzenaar is bloed afgenomen. De uitslag van de bloedtest wordt later bekend, dan zal duidelijk worden welke stappen de officier van justitie tegen hem onderneemt.

Serooskerke

Gisteravond rond 22.30 uur werd een 36-jarige man uit Serooskerke aangehouden op de Wilgenhoekweg in zijn woonplaats. Agenten wilden hem erop aanspreken dat hij geen autogordel droeg. Ze roken echter een alcohollucht in de auto. Uit een blaastest bleek dat de man anderhalf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Hij heeft een boete en rijverbod gekregen.

Vlissingen

Rond 01.00 uur vannacht zagen agenten op het Bellamypark in Vlissingen een auto rijden waarvan de koplamp kapot was. De 54-jarige automobilist uit Oost-Souburg kreeg een stopteken, maar negeerde dat. Even verderop parkeerde hij zijn auto en wilde weglopen. De agenten wilden hem een blaastest laten doen, maar dat weigerde hij in eerste instantie. Uiteindelijk werkte hij toch mee. De man bleek drie keer te veel te hebben gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Terneuzen

Op hetzelfde tijdstip werd op de Buitenhaven in Terneuzen een 45-jarige automobilist uit Sluiskil gecontroleerd. Hij had anderhalf keer te veel gedronken en kreeg behalve een rijverbod een boete van 425 euro.

Middelburg

Rond 01.15 uur werden twee snorfietsers op de Schroeweg in Middelburg betrapt op rijden onder invloed. Een van de twee, een 19-jarige Middelburger, had bijna acht keer de toegestane hoeveelheid voor een beginnend bestuurder gedronken. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. De andere snorfietser, een 24-jarige Middelburger, had anderhalf keer te veel gedronken. Hij kreeg een boete en rijverbod.