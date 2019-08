Tinus maakt scheepjes in flessen, 'de eerste was een ramp, dat leek nergens naar'

Dieleman heeft altijd een fascinatie gehad voor het bouwen van scheepjes in een fles. "Ik was vooral geïnteresseerd in de werkwijze en had het idee dat ik dit nooit zou kunnen. Veel te moeilijk." Maar zo'n twintig jaar geleden zag hij in de bibliotheek in Terneuzen een boek over scheepjes in flessen. Hij heeft het meegenomen naar huis en meerdere malen gelezen.

Meer dan honderd scheepjes

"Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en er zelf eentje gemaakt. Maar dat was een ramp, het leek nergens naar." Gaandeweg werden ze steeds beter en kreeg hij ook steeds meer ervaring. Inmiddels heeft hij er meer dan honderd gebouwd.

Dieleman heeft in zijn huis een kleine kamer omgebouwd tot werkplaats, die hij 'De Werf' noemt. Wekelijks brengt hij daar uren door, zittend aan zijn bureau, zagend, borend, knippend, boetserend en vervend. "Behalve de fles en de kurk, maak ik alles zelf. De boot en masten zijn van hout en de zeilen van stof. Met dun garen knoop ik de zeilen in de mast. En voor het water en de golven gebruik ik klei."

Hoe zo'n scheepje in de fles komt? Dat is natuurlijk het geheim van de smid." Tinus Dieleman

Veel mensen die zijn collectie zien vragen zich af hoe een scheepje in de fles komt. "Dat is het geheim van de smid, zeg ik dan altijd. Maar eigenlijk is het vrij simpel. Als het scheepje klaar is wordt de mast plat op het dek gelegd. Aan de onderkant van de mast zit namelijk een scharniersysteem. Daarna schuif ik het scheepje zo de fles in. En door aan touwtjes te trekken komen de masten weer overeind te staan."

Het boek waar het allemaal mee begon (foto: Omroep Zeeland)

Voldoening

Dieleman is na al die jaren nog steeds erg blij met z'n hobby. "Wat ik leuk vind is dat er zo weinig mensen zijn die dit ook doen. Dat geeft een stuk voldoening." Daarnaast vindt hij het fijn om op z'n werkkamer lekker bezig te zijn en te genieten van zijn collectie.

Een scheepje in een fles (foto: Omroep Zeeland)

Tentoonstelling

Hij is trots dat zijn collectie te zien is in de bibliotheek in Terneuzen. "Normaal gesproken staan ze allemaal op m'n werkkamer en ziet niemand ze. Maar nu zijn ze voor iedereen zichtbaar. Ik kan m'n hobby nu delen met anderen en dat is bijzonder." Dieleman krijgt ook veel positieve reacties. "Als ik mensen tegenkom op straat of in de bibliotheek die m'n collectie gezien hebben zeggen ze dat ze het mooi vinden."

De expositie in de bibliotheek van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)