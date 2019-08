Wind of geen wind, klederdracht of niet: fietsen

De organisatie, het Fruitteeltmuseum in Kapelle, piekerde er niet over om het evenement af te gelasten. "Iedereen heeft tegenwoordig een elektrische fiets", lacht bedrijfsleider Saskia Vahlenkamp vooraf aan de start. "We gaan gewoon starten." Toch was de animo minder groot dan normaal, vorig jaar waren er zo'n zeshonderd tot zevenhonderd deelnemers.

Beetje ondersteuning van de elektronische fiets en we komen er wel. " Deelnemer Diane Rijnhout uit Yerseke

"Wij fietsen ieder jaar mee, dus om nou af te zeggen met de wind... Beetje ondersteuning van de elektrische fiets en we komen er wel." Diane Rijnhout uit Yerseke heeft het zichzelf niet bepaald makkelijk gemaakt. Ja, ze heeft een elektrische fiets, maar om nou te zeggen dat ze de meest handige fietskleding heeft uitgekozen: "Ik fiets in Zuid-Bevelands protestantse dracht."

Vrouwen in Bevelandse dracht op de fiets. (foto: Omroep Zeeland)

Rijnhout is lid van de Klederdrachtgroep Mooi Zeeland. Met een groepje fietst ze in klederdracht mee. "Ik ben vandaag op m'n daags. Met deze wind doe je sowieso geen grote muts op, want die ben je als je buiten stapt al kwijt." Ze heeft wel haar stikken aan, een soort gouden, rechthoekige plaatjes die aan weerszijden van haar hoofd uit haar muts steken. "Af en toe je muts even goed vasthouden, want dan gaat 'ie toch een eindje vliegen, maar het is te doen."

Geen hoedenweer, tenzij je een touwtje hebt

Ook Bram Nieuwenhuyzen uit Yerseke fietst met de klederdrachtgroep mee en ook hij heeft zich goed voorbereid. Compleet in het zwart, met Zeeuwse knopen, hoed én een touwtje rond hoofd en hoed. "Anders waait mijn hoed weg." Verder heeft hij weinig last van de wind. "Die elektrische fiets scheelt natuurlijk een heel stuk eej. Ik ben ook geen twintig meer."

In de polder bij Kapelle, rechts Bram Nieuwenhuyzen met een touwtje om zijn hoed. (foto: Omroep Zeeland)