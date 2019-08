'Van alles wat' oftewel Oeljebroelje in het Zuid-Bevelands

Het evenement trekt jaarlijks zo'n duizend bezoekers en meerdere komen ieder jaar terug. "Inmiddels weet iedereen uit het dorp dat het fort in de zomervakantie wordt opengesteld voor de Oeljebroelje dus de meeste inwoners zijn vaste gasten", zegt Alice Speckmann van de organisatie.

En niet alleen bezoekers, maar ook kunstenaars komen terug. Zo zit Beatrix Murre uit 's-Gravenpolder voor de derde keer in de kazematten met haar kunst. "Het is hier heel gezellig en er komen veel mensen langs die geïnteresseerd zijn in kunst dus dan kan ik ook uitleggen wat mijn hobby's zijn en dat vind ik heel leuk ", zegt Murre.

De kinderen konden reuzen bellen blazen tijdens cultuurfestival Oeljebroelje in fort Ellewoutsdijk (foto: Omroep Zeeland)

Naast de kunstmarkt was er voor kinderen een speurtocht uitgezet . En ze konden een schilderij schilderen, reuzenbellenblazen en veren dotten. De 11-jarige Ben is druk in de weer met kwasten en verf, maar wat het wordt weet hij nog niet. "Ik ben gewoon wat aan het verven en dan komt er wel iets uit want het is toch allemaal kunst", zegt hij. Voor dit kunstwerkje moest hij een klein bedrag betalen, maar het evenement zelf is jaarlijks gratis toegankelijk.

Lees ook: