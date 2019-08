Zeeland wordt wakker: BinckBank Tour, verlies Kerkhove en tóch nog vliegen in Arnemuiden

Hier kun je de profrenners in de BinckBank Tour zien (foto: Omroep Zeeland)

Hier kun je de renners zien tijdens de BinckBank Tour

De eerste etappe van de BinckBank Tour finisht vandaag in Hulst. Het profpeloton start in het Belgische Beveren en zal via een aantal (grens)dorpen afgaan op de finishstreep aan de Rondweg in Hulst. In dit artikel lees je waar je het peloton kunt zien en wie de favorieten zijn van deze editie.

Lees ook:

Tennisster Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Kerkhove mist tweede titel op rij

Lesley Kerkhove is er niet in geslaagd om het ITF-toernooi ($25.000) in Chiswick op haar naam te schrijven. De uit Zierikzee afkomstige tennisster ging in de finale in twee sets onderuit tegen de Britse Samantha Murray. Daardoor slaagde Kerkhove er niet in om twee toernooizeges op rij te boeken.

Lees ook:

Zeeuwse Vliegdagen 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Tóch weer vliegtuigen in Arnemuiden

Een weekend vol ups en downs - letterlijk - voor de Zeeuwse Vliegdagen in Arnemuiden. Vrijdagavond had het evenement een vliegende start, maar zaterdag werd het afgelast door de harde wind. Zondag konden de meeste onderdelen wel doorgaan.

Lees ook:

Wolken boven Westkapelle (foto: Lianne Provoost)

Het weer

Stapelwolken en de zon wisselen elkaar af en er valt een enkele bui, mogelijk met onweer. De zuidwestelijke wind is matig, op het water soms vrij krachtig en het wordt 20 of 21 graden.