Kinderwagen vliegt in brand door op het strand geraapte stenen met fosfor

Links het mandje van de kinderwagen, rechts een nog nasmeulende steen met fosfor. (foto: Brandweer Cadzand)

Vakantiegangers hadden eerder op de dag op het strand stenen geraapt waar fosfor op zat. De stenen vlogen spontaan in brand onder in het mandje van een kinderwagen. De brand werd rond 17.45 uur in een vakantiewoning aan de Zeekraalstraat in Nieuwvliet-Bad ontdekt. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en geventileerd en alles wat in aanraking is gekomen met de fosfor uit voorzorg buitengezet. Er raakte niemand gewond.

'Stenen waar jarenlang oude munitie op heeft gelegen'

De brandweer vermoedt dat de fosfor afkomstig is uit oude munitie. "Doordat het strand is opgespoten in Cadzand en Nieuwvliet, kan de kans bestaan dat ook stenen meekomen waar jarenlang oude munitie op heeft gelegen en die fosfor gelekt heeft op de stenen", schrijft de brandweer van Cadzand op Facebook. Onder water kan dat geen kwaad, maar in de buitenlucht kan fosfor gaan branden.

De Bressiaanse brandweer zoekt op het strand naar stenen. (foto: Brandweer Breskens)

Omdat het vermoeden bestond dat er meer met fosfor besmette stenen op het strand lagen, heeft de brandweer van Breskens het strandvak waar de fosfor was aangetroffen afgezocht. De brandweermensen hebben niks meer gevonden.