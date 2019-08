Je verslaafde moeder of je toekomst: Zeeuwse film haalt probleemgezin uit verdomhoekje

Owen Kaat uit Goes speelt de hoofdrol in de film Uit Huis. (foto: Uit Huis)

De film, die op Film by the Sea in september te zien is, gaat over een jongen die opgroeit bij een verslaafde moeder. Als zijn omgeving zich zorgen maakt en jeugdzorg inschakelt, moet de jongen kiezen tussen zijn moeder of een betere toekomst voor zichzelf.

Kees Vermeer: ik wil niet dat dit onderwerp in een verdomhoekje verdwijnt.

Kees Vermeer kwam met het idee voor deze film. Hij zag in het verleden van dichtbij wat een drugs- of alcoholverslaving voor invloed op een gezin kan hebben. "Ik wil niet dat het in een verdomhoekje belandt", zegt hij. "Ik wil naar voren brengen dat niet alleen jongeren in de problemen komen door drugs, maar ook ouderen."

Teaser van de film Uit Huis

Samen met filmmaker Bo van Scheyen maakte hij de film. De filmmakers hopen dat de korte film ook door scholen wordt opgepikt. "Om in de les te gebruiken en een moeilijk onderwerp als dit bespreekbaar te maken. "De hoofdrol wordt gespeeld door Owen Kaat uit Goes, die eerder de rol van Kees Dijkstra in de tv-serie De Kameleon speelde.