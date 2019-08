Deze familie krijgt het voor elkaar: één keer in twee maanden grijze kliko op straat

In de gemeente Goes is een half jaar geleden diftar ingevoerd. Dat staat voor gedifferentieerde tarieven en betekent dat mensen die meer afval aanbieden, meer betalen. Het moet afval scheiden stimuleren. Uit de cijfers van het eerste halfjaar diftar in Goes blijkt dat er ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bijna 32 procent minder restafval is opgehaald.

Dat is nog steeds 2.583.000 kilo restafval, maar dat was vorig jaar nog bijna 3,8 miljoen kilo. En de gemeente ziet ook dat mensen hun afval beter scheiden, want het aanbod van plastic en drankkartons nam toe met bijna 75 procent.

Een mini-milieustraat

In huize Priem in Kloetinge wordt het afval in de keuken gescheiden. In een la onder de gootsteen zijn allerlei bakjes geplaatst. Er is een bakje voor papier, batterijen, plastic, dopjes en restafval. Groen afval en glas wordt ook gescheiden door de familie. De familie heeft daarnaast een eigen meubelmakerij en doet daar ook veel aan recycling. Zo maakt Anne bijvoorbeeld plantenbakken van oude blikjes.

Hergebruikte blikjes (foto: Omroep Zeeland)

Anne Priem: "We vinden afval scheiden belangrijk. We willen allemaal graag wat langer op deze aarde blijven wonen en het is wel duidelijk dat we daarvoor aan de bak moeten met zijn allen." Ook zorgt Anne ervoor dat er minder afval het huis binnenkomt. Dat doet ze door haar boodschappen bewuster te doen en alleen te kopen wat ze echt nodig heeft. Ook neemt ze zo veel mogelijk zelf bakjes en zakjes mee. Alle verpakkingen die ze niet meenemen, hoeven het huis ook niet uit in de afvalbak.

Alleen het zaagsel wordt weggegooid

In de werkplaats van de meubelmakerij van de familie wordt ook zo veel mogelijk hergebruikt. Zo krijgen oude meubels een tweede leven en wordt zelfs van restjes hout nog iets gemaakt. Priem: "Dat kan een klein fotostandaardje zijn of een klein fotolijstje." Ook maken ze de meubels 'circulair', dat betekent dat er bijvoorbeeld geen lijm wordt gebruikt zodat het hout later nog eens gebruikt kan worden voor iets anders.

Anne Priem werkt aan een meubel (foto: Omroep Zeeland)

Toch heeft het afval scheiden ook een nadeel. De kliko gaat volgens Priem stinken als hij twee maanden ongeleegd buiten staat met het warme weer. Ook kan het ophalen van de kliko wat haar betreft efficiënter. "Vandaag bij ophaaldag zie ik één kliko aan de straat staan en daar rijdt die vrachtwagen ook voor. Daar zou nog wel iets aan kunnen gebeuren."