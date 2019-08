Kustgemeenten in de zomer niet alleen in trek bij toeristen, ook geliefd bij zakkenrollers

Drukte op het strand bij Zoutelande, archieffoto (foto: Ria Brasser uit Oost-Souburg)

In de vijf Zeeuwse kustgemeenten wordt in de zomermaanden beduidend méér door kleine criminelen gestolen dan in de acht gemeenten in het 'binnenland' van Zeeland, blijkt uit de Zeeuwse cijfers van van de dataportal van de politie. Zakkenrollerij en diefstallen uit auto's zijn hier opgeteld.

25 keer per maand

Buiten de zomer wordt er in de gezamenlijke kustgemeenten gemiddeld zeven keer per maand iets gestolen uit een jaszak, een boodschappentas, een fietstas of uit de auto. In de zomermaanden juli en augustus stijgt dat naar gemiddeld 25 keer per maand.

Buiten de kustgemeenten is er bijna geen sprake van een stijging in de zomer. In het koudere seizoen is het veertien keer per maand en het stijgt naar zestien keer per maand in de zomer.

Slachtoffer zakkenrollerij woont meestal in andere gemeente

Vandaag heeft ook het CBS een uitgebreid onderzoek gepubliceerd naar lichte criminaliteit aan de kust in vergelijking met het binnenland, maar dan in Nederland als geheel. Het CBS signaleert hetzelfde als wat de politiecijfers in Zeeland laten zien: kustgemeenten zijn in de zomermaanden kennelijk ook de bestemming van zakkenrollers en consorten.

Uit het CBS-onderzoek blijkt verder dat de slachtoffers van zakkenrollerij voor tweederde toeristen van buiten de gemeente zijn. Bij fietsendiefstallen bijvoorbeeld is dat andersom: tweederde van alle slachtoffers zijn juist inwoners van de eigen gemeente.