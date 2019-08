Zo herken je een brandbare 'fosforsteen' op het strand

Links het mandje van de kinderwagen, rechts een nog nasmeulende steen met fosfor. (foto: Brandweer Cadzand)

Allereerst: de kans dat je een steen met fosfor op het strand tegenkomt, is niet zo groot. Je hoeft dus niet bang te zijn dat iedere steen die je op het strand opraapt, spontaan in brand zal vliegen. Dat geldt ook voor het strand van Nieuwvliet, dat zondagavond grondig is afgezocht door de brandweer. Toen werd er niets meer gevonden.

"Toch is het altijd zinvol om alert te zijn wanneer je een rode of gele steen vindt op het strand", zegt de veiligheidsregio. Dat is meteen tip 1 in het herkennen van stenen met fosfor: qua kleur kunnen ze geel of rood zijn. Als de steen droog is, kan er rook vanaf komen en zal het warm of heet zijn. Het kan zelfs gaan branden. Dat is het hele ding met fosfor: zolang het in het water ligt, kan het geen kwaad. Maar op het droge, kan het ontbranden.

Wat moet je doen als je een 'fosforsteen' hebt gevonden?

"Vooral laten liggen, niet aanraken", waarschuwt Corry Brand van de Veiligheidsregio Zeeland. "En, als het al rookt, niet in de rook gaan staan." Ze tipt om er wat zand op te gooien. "Dat vermindert het contact met de lucht en dus het brandgevaar. Daarna de plaats goed markeren en vervolgens melden bij de strandwacht. Als er veel rook vanaf komt is het het het beste om 112 te bellen."

De brandweer zal de steen dan in een emmer water leggen en veilig wegzetten. "Doe dit vooral niet zelf!", waarschuwt de veiligheidsregio.

Hoe komt de munitie op het strand?

Dat hebben we waarschijnlijk aan de Eerste en/of Tweede Wereldoorlog te danken. Het zou goed kunnen dat oude munitie, die toen in de zee terecht is gekomen, is gaan lekken. Een paar van die stenen zijn blijkbaar op het strand terechtgekomen. Eerder werd gedacht dat dat door het opspuiten van het strand kwam, maar Rijkswaterstaat heeft aan de veiligheidsregio laten weten dat er nog geen zandsuppletie in Nieuwvliet is geweest. Ook wordt het zand dan vooraf gecontroleerd op munitie.

